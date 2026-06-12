Τσίπρας: Ποια είναι τα 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας που προτείνει η ΕΛΑΣ (Video)

Σε 5 μέτρα άμεσης προτεραιότητας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, το πρωί της Παρασκευής.

Πρόκειται για τα εξής:

Ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους

σε σταθερή τιμή για όλους Δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων

Δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για όλες και όλους πλην των τουριστών

σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη για όλες και όλους πλην των τουριστών Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων

εξετάσεων Ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο Ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς

Το σκεπτικό για την ιεράρχησή τους, εξήγησε αναλυτικά ο πρώην πρωθυπουργός κάνοντας και μια περιγραφή των μέτρων αυτών.

Ενεργειακό κόστος

Σε σχέση με την ενεργειακή ακρίβεια και το υψηλό ενεργειακό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, σημείωσε τα εξής:

«Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Ελλάδα μαζί με την Βουλγαρία είναι ουραγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 19,2% Ενεργειακή φτώχεια δηλαδή 1 στα 5 νοικοκυριά». Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η ΕΛ.Α.Σ. έχει επεξεργαστεί μια πρόταση, «αξιοποιώντας και τις νέες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας μακροχρόνιων σταθερών συμβολαίων παρόχων με τους παραγωγούς ΑΠΕ», με την προϋπόθεση «ότι η ΔΕΗ θα παίζει έναν διαφορετικό ρόλο, θα έχει μια διαφορετική πολιτική υπό την ηγεσία μιας προοδευτικής κυβέρνησης».

Η ΔΕΗ «θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο, να καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή. Έχουμε λοιπόν βρει τον τρόπο μέσα από τον οποίο θα υπάρχει μια ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή, προσιτή οικονομικά τιμή για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε μεσοσταθμικά να μειωθεί το κόστος στα τιμολόγια κατά 30%».

Στέγη

Σε σχέση με το ζήτημα της στέγης, καταρχάς έκανε μια σύνδεση με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά την διαχείριση των κόκκινων δανείων: «Όλοι λένε ότι ξεφορτώθηκαν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Διότι η άλλη μισή είναι ότι τα δάνεια συνεχίζουν να τα έχουν φορτωμένα οι πολίτες-δανειολήπτες στις πλάτες τους. Τα funds αγόρασαν σχετικά χαμηλά στο 20%-30% της αξίας και ζητάνε από τους πολίτες να πληρώσουν στο 80%-90%».

Με αυτό το δεδομένο, σημείωσε «έχουμε μελετήσει, έχουμε σχεδιάσει ένα δημόσιο φορέα κοινωνικής διαχείρισης των στεγαστικών δανείων, αλλά ταυτόχρονα κι έναν φορέα δημόσιο φορέα που θα έχει αντικείμενο τη στεγαστική πολιτική. Θα περάσουν σε αυτόν το δημόσιο φορέα όλα τα αναξιοποίητα ακίνητα του Δημοσίου, καθώς και το απόθεμα των ακινήτων».

Αναφέρθηκε στην επιδίωξη να γίνει «συμφωνία με τα funds να περάσουν τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια, ώστε το δημόσιο να μην προχωράει σε τρομακτικά υψηλές απαιτήσεις και πλειστηριασμούς, αλλά να δίνεται η δυνατότητα στο δανειολήπτη να αγοράσει αυτός στη χαμηλή τιμή, λίγο υψηλότερη από αυτή που αγόρασαν τα funds, δίνοντας ουσιαστικές ρυθμίσεις, μακροχρόνιες χαμηλές δόσεις, πολλά χρόνια αποπληρωμής».

«Όποιος δεν μπορεί», τόνισε «εμείς δεν λέμε να δημιουργήσουμε κάποιο moral hazard, όποιος είναι πραγματικά στρατηγικός κακοπληρωτής δεν θα βγαίνει στον πλειστηριασμό το σπίτι του να το πάρει κάποιος άλλος θα πηγαίνει για κοινωνική κατοικία. Είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που έρχεται να λύσει ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία στηρίζει την κοινωνία».

Δωρεάν Δημόσιες Συγκοινωνίες

Ως τρίτο μέτρο ανέφερε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες στα αστικά κέντρα, και παρέπεμψε σε μελέτη του Ινστιτούτου που «δεν έχει και υψηλό δημοσιονομικό κόστος», για τη δυνατότητα «να κάνουμε δημόσιο δωρεάν δικαίωμα τη μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, σε όλους. Σε όλους πλην των τουριστών».

Προσδιόρισε το δημοσιονομικό κόστος «γύρω στα 200-250 εκατομμύρια για Αθήνα και Θεσσαλονίκη», τονίζοντας ότι αυτό «είναι χαμηλό» καθώς «είναι σχεδόν το ένα τέταρτο των διάφορων pass που δίνει ο κ. Μητσοτάκης και έχει πολλαπλή αναπτυξιακή και κοινωνική αξία». Τόνισε ότι το μέτρο αυτό «μειώνει το κόστος μετακίνησης για τα λαϊκά στρώματα» καθώς «νέοι και λαϊκά στρώματα που δίνουν 80 ευρώ το μήνα. Δεν είναι μικρό ποσό και ταυτόχρονα είναι και ένα μέτρο φιλικό προς το περιβάλλον. Μειώνει την κίνηση, τονώνει τη ζήτηση στις συνοικίες, τις αγορές».

Κατάργηση Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ως τέταρτη προτεραιότητα ανέφερε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και την αλλαγή του μοντέλου εισαγωγής στα ΑΕΙ.

«Το είχαμε νομοθετήσει, το κατήργησε ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Νομίζω είναι συλλογική αποτυχία ως κοινωνία να κρατάμε ένα ψυχοφθόρο για την νέα γενιά σύστημα, μόνο και μόνο επειδή είναι αδιάβλητο και δεν μπορούμε να παραδώσουμε τίποτα πιο αδιάβλητο απ’ αυτό στις επόμενες γενιές. Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε σχεδιάσει ένα μοντέλο εισαγωγής, το οποίο θα μπορέσει να δώσει μία άλλη αντίληψη για το τι είναι μάθηση, τι είναι γνώση και ποιες δυνατότητες θα δίνονται σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μονάχα στα παιδιά από τα υψηλά κοινωνικά στρώματα. Διάβαζα μια μελέτη του ΙΟΒΕ. Μόνο ένα στα δέκα παιδιά χαμηλών κοινωνικών και μαθησιακών στρωμάτων μπορούν να περάσουν στο ελληνικό πανεπιστήμιο σήμερα».

Μισθολογική ενίσχυση εργαζομένων στο ΕΣΥ και στην εκπαίδευση

Ως πέμπτο σημαντικό μέτρο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων, ανέφερε τη στήριξη σε γιατρούς, νοσηλευτές του ΕΣΥ, καθηγητές και δασκάλους:

«Είναι δείκτης ποιότητας της κοινωνίας μας σήμερα. Να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας που παίρνουν 800 ευρώ, είναι ντροπή. Να μην έχουμε χειρουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε συνθήκες burn out, να αμείβονται με πενιχρά, με αναξιοπρεπείς μισθούς. Απαιτείται η ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και μια ουσιαστική αύξηση μεσοσταθμικά 500 ευρώ για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ. Νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο θα αναβαθμίσει και τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία που τόσο ανάγκη έχουμε στη χώρα μας».

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