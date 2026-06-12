Ανασχηματισμός: Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβερνησης – Μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (Photos)

Στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης.

Εκτός από τους Γιώργο Κώτσηρα, Δημήτρη Μαρκόπουλο, Μαριλένα Σουκούλη και Τάσο Χατζηβασιλείου, ορκίστηκε και η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία ορίστηκε μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός, προκειμένου να «χωρέσει» ο Τ. Χατζηβασιλείου.

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