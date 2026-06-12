Οργή Καρυστιανού για τον ΔΣΑ: Καταγγέλλει ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αρνήθηκαν αίθουσα για εκδήλωση της Ελπίδας για Δημοκρατία

Ναυάγησε οριστικά η εκδήλωση της Ελπίδας για Δημοκρατία, που ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Παρασκευής 12/6, καθώς η πλειοψηφία του διοικητικού συμβουλίου του ΔΣΑ ήρε την προφορική άδεια που είχε δοθεί αρχικά προφορικά για χρήση της αίθουσας του Συλλόγου, με το πρόσχημα ότι πρόκειται για κομματική πρωτοβουλία.

Χωρίς να κρύβουν την οργή τους από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, για την πλειοψηφία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, αναφέρουν ότι «την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά βράδυ και μέσα στα μεσάνυχτα, με πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ακυρώθηκε (αναβάλλεται) μια εκδήλωση νομικών – υποστηρικτών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία».

Όπως σημειώνουν «εκείνοι είχαν την πρωτοβουλία να μιλήσουν και να συζητήσουν για την κατάσταση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και πτυχές της συνταγματικής μεταρρύθμισης και προσκάλεσαν την Μαρία Καρυστιανού να χαιρετίσει την εκδήλωση τους».

Θυμίζουν δε ότι «στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ τόσο αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις (ΚΚΕ), όσο και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) για θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηγεσία του κόμματος περιμένει να λάβει την επίσημη αιτιολογία του ΔΣΑ και θα τοποθετηθεί ολοκληρωμένα.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου Θανάσης Αυγερινός είχε κάνει την εξής ανάρτηση:

Είναι δυνατόν εν έτει 2026 και μετά από όσα έχουν συμβεί να επιχειρούν κάποιοι στον ΔΣΑ να ακυρώσουν μια εκδήλωση – συζήτηση για τη Δικαιοσύνη, που διοργανώνουν νομικοί επιστήμονες και δικηγόροι, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υποστηρίζουν την «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» και προσκάλεσαν τη Μαρία Καρυστιανού να απευθύνει χαιρετισμό;

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