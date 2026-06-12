search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 12:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.06.2026 11:49

Ο Τσουκαλάς… μαζεύει τα περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Δεν το είπε για τον Δούκα, αλλά γενικά»

12.06.2026 11:49
tsoukalas

Ο Κώστας Τσουκαλάς… μάζεψε τις δηλώσεις Ανδρουλάκη για διαγραφές στο ΠΑΣΟΚ σε όσους ακυρώνουν τις επίσημες θέσεις του κόμματος, αναφέροντας πως δεν αφορούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά ήταν μια δήλωση που έγινε γενικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης, διαφώνησε με την άποψη ότι ο δήμαρχος Αθηναίων ακύρωσε την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ περί αυτονομίας. «Αντιθέτως ο κ. Δούκας είπε ότι  στόχος παραμένει η πρωτιά και βέβαια είπε ότι είναι υπέρ της αυτόνομης εκλογικής πορεία» ανέφερε και σχολίασε για την ατάκα του Ν. Ανδρουλάκη: «Άρα δεν νομίζω ότι αφορά τον κ. Δούκα, ρωτήθηκε γενικά ο κ. Ανδρουλάκης και απάντησε γενικά με το αυτονόητο».

Ο Κ. Τσουκαλάς ρωτήθηκε για τις συνεργασίες και για τα «διμέτωπα» απαντώντας ότι «διμέτωπο μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο. Εμάς αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και τα προβλήματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που βάζει μια ατζέντα». 

Οσον αφορά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού χθες, που έθεσε στόχο αυτοδυναμία της ΝΔ, σχολίασε: «ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Το ξέρει ο πρωθυπουργός απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, εδώ ακούμε κι άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για ελληνοτουρκικά: «Ισχυρή οικονομία, ισχυρή άμυνα, ισχυρές συμμαχίες, αλλά και προθυμία συνεργασίας με την Τουρκία με σαφείς κόκκινες γραμμές»

Μαρινάκης: Αυτονόητος ο σεβασμός Μητσοτάκη σε Σαμαρά και Καραμανλή, η κριτική όμως που ασκούν δεν είναι δίκαιη

Μία κάλπη, ένας πρωθυπουργός και ένα όριο που μπήκε για πρώτη φορά για την έξοδο Μητσοτάκη από την πολιτική

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ARIANA_GRANDE_1206
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ariana Grande: Έξαλλη με τον Τραμπ η τραγουδίστρια, «μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη ανοησία»

kosmos_athina-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σοκ για τους δανειολήπτες: Αυξάνονται οι δόσεις από τον Ιούλιο μετά την απόφαση της ΕΚΤ

KARKINOS-PROSTATI-NEW
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Τα σύγχρονα εργαλεία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

tsoukalas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσουκαλάς… μαζεύει τα περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Δεν το είπε για τον Δούκα, αλλά γενικά»

domna new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Δόμνα Μιχαηλίδου βάφτισε τον γιο της σε κλειστό οικογενειακό κύκλο – «Θέλω και δεύτερο μωρό»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

argyros-nika-eksot
LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

mitsotakis samaras- giannakopoulou – velopoylos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Έτοιμο το εκλογικό αφήγημα Μητσοτάκη, τα άγχη του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια και οι αβρότητες Σαμαρά σε Ανδρουλάκη, η μάχη Καρυστιανού – Βελόπουλου στη Θεσσαλονίκη

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ – Ιράν: Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ για συμφωνία το Σαββατοκύριακο – Τι ζητά και πώς αντιδρούν οι αγορές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.06.2026 12:03
ARIANA_GRANDE_1206
ΜΟΥΣΙΚΗ

Ariana Grande: Έξαλλη με τον Τραμπ η τραγουδίστρια, «μη χρησιμοποιείτε τη μουσική μου για αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη ανοησία»

kosmos_athina-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σοκ για τους δανειολήπτες: Αυξάνονται οι δόσεις από τον Ιούλιο μετά την απόφαση της ΕΚΤ

KARKINOS-PROSTATI-NEW
ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του προστάτη: Τα σύγχρονα εργαλεία για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση

1 / 3