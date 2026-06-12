Ο Τσουκαλάς… μαζεύει τα περί διαγραφών στο ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη: «Δεν το είπε για τον Δούκα, αλλά γενικά»

Ο Κώστας Τσουκαλάς… μάζεψε τις δηλώσεις Ανδρουλάκη για διαγραφές στο ΠΑΣΟΚ σε όσους ακυρώνουν τις επίσημες θέσεις του κόμματος, αναφέροντας πως δεν αφορούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά ήταν μια δήλωση που έγινε γενικά.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της παράταξης, διαφώνησε με την άποψη ότι ο δήμαρχος Αθηναίων ακύρωσε την επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ περί αυτονομίας. «Αντιθέτως ο κ. Δούκας είπε ότι στόχος παραμένει η πρωτιά και βέβαια είπε ότι είναι υπέρ της αυτόνομης εκλογικής πορεία» ανέφερε και σχολίασε για την ατάκα του Ν. Ανδρουλάκη: «Άρα δεν νομίζω ότι αφορά τον κ. Δούκα, ρωτήθηκε γενικά ο κ. Ανδρουλάκης και απάντησε γενικά με το αυτονόητο».

Ο Κ. Τσουκαλάς ρωτήθηκε για τις συνεργασίες και για τα «διμέτωπα» απαντώντας ότι «διμέτωπο μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας. Εμείς δεν κάνουμε διμέτωπο. Εμάς αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και τα προβλήματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που βάζει μια ατζέντα».

Οσον αφορά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού χθες, που έθεσε στόχο αυτοδυναμία της ΝΔ, σχολίασε: «ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Το ξέρει ο πρωθυπουργός απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, εδώ ακούμε κι άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία».

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