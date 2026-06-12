Μία κάλπη, ένας πρωθυπουργός και ένα όριο που μπήκε για πρώτη φορά για την έξοδο Μητσοτάκη από την πολιτική

Στη συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω», ο πρωθυπουργός έχτισε μεθοδικά ένα αφήγημα για το πώς θέλει να φτάσει στις επόμενες εκλογές και, κυρίως, για το πώς αντιλαμβάνεται το τέλος της δικής του διαδρομής.

Το πρώτο και ισχυρότερο μήνυμα ήταν η εμμονή στη «μία κάλπη». Δεν πρόκειται για σχήμα λόγου. Είναι ολόκληρη στρατηγική. Όταν ο Χατζηνικολάου τον πίεσε για το ενδεχόμενο να μην έρθει η αυτοδυναμία, ο Μητσοτάκης δεν αναδιπλώθηκε. «Το βασικό δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα», είπε, μεταφέροντας ολόκληρο το διακύβευμα από το αποτέλεσμα στη σταθερότητα.

Με βάση το ότι όλα τα κόμματα έχουν αποκλείσει συνεργασία μαζί του, κατέληξε διά της εις άτοπον απαγωγής ότι μία θα είναι και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν η χώρα δεν θέλει να μπει σε περιπέτειες. Είναι η πιο καθαρή διατύπωση του διλήμματος που η Πειραιώς θέλει να κυριαρχήσει μέχρι την επόμενη αναμέτρηση, την οποία τοποθέτησε ξεκάθαρα την άνοιξη του 2027, πριν από την ανάληψη της ευρωπαϊκής προεδρίας τον Ιούλιο.

Το δεύτερο μήνυμα ήρθε ως απάντηση στο σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας με άλλο πρόσωπο στην κορυφή. Εδώ ο Μητσοτάκης ήταν κατηγορηματικός. «Πρωθυπουργό εκλέγουν οι πολίτες. Δεν εκλέγουν μόνο κυβέρνηση, διαλέγουν πρωθυπουργό», υπενθύμισε, περιγράφοντας το σύστημα ως πρωθυπουργοκεντρικό.

Και όταν ο δημοσιογράφος τον ώθησε να το πει ευθέως, το είπε. «Ο πρωθυπουργός είναι, εξ ορισμού, ο αρχηγός του πρώτου κόμματος». Με μια δόση ειρωνείας πρόσθεσε ότι θα μπορούσε κι εκείνος να αντιστρέψει το παιχνίδι και να ζητήσει από το δεύτερο κόμμα να αλλάξει αρχηγό για να συνεννοηθούν.

Το υπόγειο μήνυμα προς όσους καλλιεργούν σενάρια μετεκλογικής παράκαμψής του ήταν ότι τέτοιες κατασκευές δεν αντέχουν στη λαϊκή ετυμηγορία. Το μήνυμα Μητσοτάκη είχε πολλαπλούς αποδέκτες τόσο εκτός νέας Δημοκρατίας όσο και εντός.

Το τρίτο μήνυμα ήταν το πιο προσωπικό και ίσως το πιο αποκαλυπτικό για τη διάθεσή του. Στο ερώτημα γιατί ζητάει τρίτη τετραετία, ο Μητσοτάκης δεν κρύφτηκε πίσω από το έργο. Μίλησε για ζωή μετά την πολιτική, και μάλιστα διόρθωσε τον συνομιλητή του για να μην υπάρξει παρερμηνεία. Όχι ζωή μετά την πρωθυπουργία, αλλά έξω από την πολιτική. Και έβαλε ευθέως το όριο. Αν τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός για τρίτη φορά, τέταρτη τετραετία δεν πρόκειται να υπάρξει.

«Δεν είμαστε ισόβιοι», είπε, επιχειρώντας να απαντήσει εκ των προτέρων στην κατηγορία της φθοράς και της κούρασης της εξουσίας. Η αιτιολόγηση που έδωσε ήταν γεωπολιτική, με ορίζοντα το 2030 και το στοίχημα αν η Ελλάδα θα βρεθεί με την πλευρά των νικητών ή των ηττημένων στην εποχή των ανακατατάξεων και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο εσωκομματικό μέτωπο, τα μηνύματα προς τους δύο προκατόχους του ήταν προσεκτικά δοσμένα αλλά καθόλου ουδέτερα. Για τον Αντώνη Σαμαρά κράτησε διπλό τόνο. Από τη μία τον χαρακτήρισε «καλό πρωθυπουργό» που πήγε τη χώρα μπροστά σε δύσκολη συγκυρία, από την άλλη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο γέφυρας αν εμμείνει στις θέσεις του για την εξωτερική πολιτική, καθώς το 2023 πολιτεύτηκε με τη Νέα Δημοκρατία και δεν τις πίστευε.

Το «σφουγγάρι» που του θύμισε ο Χατζηνικολάου το άφησε ευγενικά στην άκρη, με την ευχή να πρυτανεύσει η λογική και να μην επιχειρήσει ο Σαμαράς να κάνει ζημιά στην παράταξη, κάτι που θα έβλαπτε και τη δική του υστεροφημία.

Οι αναφορές δεν αφορούν μόνο τον κ. Σαμαρά αλλά και τους ψηφοφόρους της παράταξης τους οποίους ο κύριος Μητσοτάκης με αυτές τις επισημάνσεις θέλει να αγγίξει συναισθηματικά λέγοντάς τους στην πραγματικότητα ότι εσείς του δώσατε τη δεύτερη ευκαιρία και την δυνατότητα να γίνει πρωθυπουργός και εκείνος για ακόμη μια φορά θέλει να κάνει ζημιά στην παράταξη.

Για τον Κώστα Καραμανλή ο τόνος ήταν πιο θεσμικός. Ο Μητσοτάκης αρνήθηκε να ταυτίσει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και επέλεξε να μιλήσει για σχέση σεβασμού και αξιοπρέπειας, παραπέμποντας στις φωτογραφίες όλων των αρχηγών στην Πολιτική Επιτροπή. Η κριτική τους για τα ελληνοτουρκικά την χαρακτήρισε άδικη, αλλά απέφυγε την ευθεία ρήξη. Η διαφορετική μεταχείριση ήταν ευδιάκριτη. Στον Σαμαρά απάντησε επί της ουσίας και επί των θέσεων, στον Καραμανλή κράτησε ανοιχτό τον δίαυλο.

Συνολικά, ο κ. Μητσοτάκης πήγε στη συνέντευξη με σχέδιο. Θέλησε να «κλειδώσει» την άνοιξη του 2027, όσο κι αν το σενάριο του φθινοπώρου του 2026 θέλουν αρκετοί και εντός της κυβέρνησης να το κρατούν ζωντανό, να μετατρέψει την αυτοδυναμία σε όρο σταθερότητας και όχι σε προσωπικό αίτημα, και να δώσει στους ψηφοφόρους ένα δίλημμα προσώπων.

Ταυτόχρονα, βάζοντας μόνος του ένα τελικό όριο στην πορεία του, επιχείρησε να απαντήσει στο πιο επικίνδυνο για εκείνον αφήγημα, αυτό της παρατεταμένης παραμονής στην εξουσία.

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