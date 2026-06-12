ΚΚΕ: Μάχη για να κρατήσει τις δυνάμεις του – Καταγγέλλει τα «παζάρια» στην Κεντροαριστερά

Στο υπό αναδιάταξη πολιτικό τοπίο που παρουσιάζεται μετά την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού, η τράπουλα ανακατεύεται εντόνως, κυρίως στα αριστερά, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πίεση ακόμη και στο ΚΚΕ.

Ο Περισσός, ο οποίος εδώ και καιρό έχει «διαβάσει» τους κινδύνους που ενέχει η εμφάνιση των νέων κομμάτων, διατηρεί απέναντί τους υψηλούς τόνους, προεξοφλώντας τον συστημικό ρόλο τους. Από τη μία το ΚΚΕ προσπαθεί να αποτρέψει διαρροές, να συγκρατήσει τις δυνάμεις του και να σταθεροποιήσει τα ποσοστά του χωρίς σημαντικές απώλειες σε σχέση με τα εκλογικά ποσοστά των εκλογών του 2023. Από την άλλη, ευελπιστεί να μπορέσει να προσελκύσει ψηφοφόρους της Αριστεράς, απογοητευμένους από όσα εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά λόγω της έλευσης του κόμματος Τσίπρα.

Στη βροχή δημοσκοπήσεων τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το ΚΚΕ δείχνει να δέχεται μια σχετική πίεση (σε σχέση με προηγούμενους μήνες), με την «μπίλια» να κάθεται κάπου στο 7% – 7,5% ως προς την εκτίμηση ψήφου, ενώ μόνο η δημοσκόπηση της GPO έδειξε εκτίμηση ψήφου πολύ πάνω από αυτό το όριο, στο 8,6% (με πρόθεση στο 7,5%).

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά και πιο πριν αυτές στη Νέα Αριστερά με τις έξι ανεξαρτητοποιήσεις και την παραίτηση Αχτσιόγλου, χωρίς να κατονομάζει, το ΚΚΕ έκανε λόγο για «εξόφθαλμο πολιτικό παζάρι». Σύμφωνα με τον Περισσό το παζάρι αυτό «δεν έχει καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τις ανησυχίες του λαού, τον οποίο προσβλητικά αντιμετωπίζουν όλοι τους σαν θεατή και δικαιολογημένα προκαλούν την αποστροφή του», αντιθέτως, «αποσκοπεί στον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας σε λύσεις “μια από τα ίδια”, για να βγαίνει πάντα “λάδι” το ίδιο το σύστημα».

Όσον αφορά το τι «κομίζουν» αυτά τα κόμματα το ΚΚΕ θεωρεί πως «αποδεικνύεται ότι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των συστημικών κομμάτων, “νέων” και παλιών, αλλά και των διαφόρων ομάδων μέσα σε αυτά, είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτες». Κι επιχειρώντας να αποδομήσει τις πολιτικές ανακατατάξεις στο εσωτερικό της Αριστεράς / Κεντροαριστεράς, ως προς την προβαλλόμενη αναγκαιότητά τους, σημειώνει καυστικά πως «οι “φαγωμάρες” τους σε καμία περίπτωση δεν αφορούν την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής, αλλά μονάχα τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει η αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος, διαδικασία η οποία διαπλέκεται με προσωπικούς τυχοδιωκτισμούς, ιδιοτέλεια και πάνω απ’ όλα με τη διαθεσιμότητα όλων τους στο να υπηρετήσουν αυτό το σάπιο σύστημα».

Το ΚΚΕ καλεί τους πολίτες να συστρατευτούν μαζί του και να πουν «όχι» στους «σωτήρες»: «Ο λαός, που αντιλαμβάνεται αυτήν τη σήψη», αναφέρει στο σχόλιό του για τις πολιτικές εξελίξεις, «χρειάζεται να προβληματιστεί για την αιτία της, να πάρει οριστικό διαζύγιο με κάθε αυτόκλητο “σωτήρα”, που του υπόσχεται να διαχειριστεί με φιλολαϊκό τρόπο τη σημερινή βαρβαρότητα, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων, επιλέγοντας τη μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ, στον δρόμο της αμφισβήτησης και της ανατροπής αυτής της πολιτικής. Σε άλλη του ανακοίνωση διαμηνύει πως είναι η πραγματικά φιλολαϊκή δύναμη, με πραγματικούς δεσμούς με τους «από τα κάτω» και με το κίνημα, ως εκ τούτου «δίνει όλες του τις δυνάμεις για να ενισχυθεί μέσα στον λαό και στους αγώνες του η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και απέναντι στο αποκρουστικό παζάρι αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού, για να μείνει τελικά στο απυρόβλητο αυτή η πολιτική».

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