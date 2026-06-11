Μαρτύριο της σταγόνας για τη ΝΔ: Έτοιμος ο Σαμαράς, αλλά παίζει με τα νεύρα τους για τον χρόνο ίδρυσης του κόμματος

Με το μαρτύριο της σταγόνας μοιάζει η προδιαγεγραμμένη ανακοίνωση του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά για την κυβέρνηση, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι κάθε δύο μέρες αλλάζει τακτική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Τη μία με διαρροές καταφέρεται εναντίον του ισχυριζόμενη ότι ο Σαμαράς με την τακτική του κάνει κακό στην παράταξη, ενώ την άλλη επιχειρεί να τον προσεγγίσει με το επιχείρημα ότι από την παράταξη δεν περισσεύει κανένας.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε πάντως χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή του νέου γραμματέα της ΝΔ Κωνσταντίνου Κυρανάκη, να αναφερθεί στον «πατριωτικό χαρακτήρα του κόμματος», ενώ απάντησε και στους «λεγόμενους επαγγελματίες ανησυχούντες».

Την ίδια ώρα ο Σαμαράς εμφανίζεται να έχει ετοιμάσει τα ψηφοδέλτιά του σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, κάτι που δεν περνάει απαρατήρητο από το Μέγαρο Μαξίμου. Αντίθετα μάλιστα. Οι πληροφορίες που φτάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο λένε ότι αρκετά δυσαρεστημένα στελέχη της Ν.Δ. από όλη την Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο κόμμα Σαμαρά και δουλεύουν γι’ αυτόν.

Ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίστηκε μάλιστα πριν από μερικές μέρες στην Κρήτη να λέει ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι όλα είναι έτοιμα για το νέο κόμμα. Όλα αυτά προφανώς έχουν θορυβήσει την κυβερνώσα παράταξη, η οποία αναζητά τον τρόπο που θα αντιδράσει χωρίς να δείξει πανικό.

Όπως έλεγαν μάλιστα γαλάζια στελέχη, και μόνο η συζήτηση γύρω από το κόμμα Σαμαρά προκαλεί πρόβλημα καθώς οι δεξιοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι, για να αντιδρά έτσι ο πρώην πρωθυπουργός, η παράταξη έχει χάσει το στίγμα της και τον πολιτικό προσανατολισμό της.

Το γεγονός ακόμα ότι ο πρώην πρωθυπουργός εμφανίζεται να επικρίνει την κυβέρνηση στα εθνικά θέματα με τη λογική ότι η τακτική των ήρεμων νερών δεν αποδίδει και επιμένει στο θέμα των υποκλοπών και στα σκάνδαλα διαφθοράς, κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη.

Τόνωση του δεξιού προφίλ

Για την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να ενισχύσει το δεξιό προφίλ της κυβέρνησης και του κόμματος τοποθετώντας τον Κυρανάκη γραμματέα της Ν.Δ. και βάζοντας τον φιλοσαμαρικό βουλευτή Δημήτρη Μαρκόπουλο στην κυβέρνηση.

Ο νέος γραμματέας αναμένεται να επιχειρήσει να αλλάξει το κλίμα μέσα στο κόμμα, καθώς ο ίδιος προέρχεται από τον βαθύ πυρήνα της Ν.Δ. Οι πληροφορίες λένε ότι όλο το επόμενο διάστημα θα γυρίσει τη χώρα προκειμένου να πείσει τα στελέχη της Ν.Δ. ότι το κόμμα παραμένει ίδιο με αυτό που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Είναι άλλωστε από αυτά τα στελέχη τα οποία θεωρούν ότι μόνο η προσέγγιση του Σαμαρά μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα ώστε η Ν.Δ. να μην χάσει ένα ποσοστό που θα της στοιχίσει ιδιαίτερα στις επόμενες εκλογές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου ανέφερε πως η ίδρυση ενός νέου κόμματος από τον Σαμαρά «σίγουρα δεν είναι ό,τι πιο ευχάριστο», προσθέτοντας ωστόσο πως «ο καθένας κάνει τις επιλογές του» και ότι «εφόσον ο κ. Σαμαράς επιθυμεί να κάνει ένα κόμμα, θα αντιπαρατεθούμε πολιτικά ως αντίπαλοι και θα το κρίνει αυτό ο ελληνικός λαός όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσει». Με τον τρόπο της η εκπρόσωπος έδειξε το πώς θα αντιδράσει η Ν.Δ. όταν φτάσει η ώρα της αντιπαράθεσης.

Διότι, όπως επισημαίνουν πλέον οι δημοσκόποι, κανείς δεν μπορεί να ξέρει το ποσοστό που μπορεί να αποσπάσει ο Αντώνης Σαμαράς κάνοντας τη Ν.Δ. να χάσει όχι μόνο την αυτοδυναμία, αλλά και ένα ποσοστό που μπορεί να της στοιχίσει ακόμα και το μπόνους των βουλευτών. Άλλωστε στην πραγματικότητα ο Σαμαράς δεν θα απευθυνθεί μόνο στους δυσαρεστημένους δεξιούς, αλλά και σε αυτούς που έχουν απομακρυνθεί από το κόμμα παραμένοντας στην γκρίζα ζώνη των ψηφοφόρων.

Δύο ειδών επιθέσεις

Η πλευρά Σαμαρά απαντά πάντως ότι, εάν η Ν.Δ. έχει χαμηλά ποσοστά, θα πρέπει «να κοιτάξει στον καθρέφτη της». Αυτό τουλάχιστον είπε ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού Νίκος Τσιούτσιας, ο οποίος μίλησε και για οργανωμένο σχέδιο από την κυβέρνηση με «επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων και χυδαιοτήτων» εναντίον του Σαμαρά.

«Εάν η παράταξη του 40% και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογικής» είπε και πρόσθεσε: «Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κ. Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει στον καθρέφτη της. Ο κ. Σαμαράς έχει επισημάνει από πριν τι πρέπει να γίνει για να μην πέσει η Ν.Δ.».

Ο Τσιούτσιας σημείωσε ακόμη πως ο Σαμαράς δέχεται δύο ειδών επιθέσεις, εκ των οποίων «η μία επίθεση είναι διαδικτυακής φύσεως, τα γνωστά έμμισθα τρολς» προσθέτοντας ότι «έχουμε τις γνωστές γραφικές χυδαιότητες και ανοησίες, μέχρι και τον προδότη Σαμαρά έχουν ξαναθυμηθεί κάποιοι».

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