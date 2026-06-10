Την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ξορκίζει το Μέγαρο Μαξίμου

Το κλίμα των πρόωρων εκλογών που έχει δημιουργηθεί τόσο μέσα στο κυβερνών κόμμα όσο και στην κοινωνία επιχειρεί να μαζέψει το Μέγαρο Μαξίμου καθώς θεωρεί ότι η ατμόσφαιρα αυτή μπορεί να παγιώσει την απραξία μέσα στην κυβέρνηση. Δηλαδή όπως είθισται, μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδος θα αποδιοργάνωνε εντελώς την χώρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απαντώντας χθες για το ενδεχόμενο η μη μετακίνηση του να συνδέεται με το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, απάντησε ότι «δεν έχει καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με έναν άνθρωπο που κάνει μια δουλειά. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους».

Αναφερόμενος μάλιστα στους λόγους για τους οποίους η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός επιμένουν στο σενάριο του 2027, ανέφερε ότι «Πρώτον, γιατί αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες και, δεύτερον, για πολιτικούς λόγους. Μιλάμε για κατώτατο μισθό. Θέλουμε να έχουμε παραδώσει κάποια έργα. Για όλα αυτά κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη».

Την ίδια ώρα ωστόσο, κυβερνητικά στελέχη επιμένουν ότι ο Οκτώβριος δεν ερμηνεύεται ως πρόωρη προσφυγή στις κάλπες αφού από το φθινόπωρο και μετά, η χώρα θα μπεί σε προεκλογική περίοδο.

Κάποιοι μάλιστα, δεν θεωρούν τυχαίο ότι στον μίνι ανασχηματισμό μπήκαν στελέχη της ΝΔ τα οποία στην πραγματικότητα ενισχύουν το δεξιό προφίλ του κόμματος εν όψει μάλιστα της έλευσης του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά.

Το Μέγαρο Μαξίμου ωστόσο θέλει να κλείσει τα σενάρια των πρόωρων εκλογών για μία σειρά από λόγους.

Κατ αρχήν, θεωρούν ότι εάν συνεχίσει αυτό το κλίμα οι υπουργοί θα κατεβάσουν τα μολύβια τους για να ασχοληθούν μόνο με τις εκλογικές τους περιφέρειες ενώ παράλληλα και στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής ομάδας θα ξεκινήσουν τα τζαρτζαρίσματα.

Ακόμα στο Μέγαρο Μαξίμου φοβούνται ότι όποιο νέο μέτρο ανακοινώνει η κυβέρνηση, θα συνδέεται με τις εκλογές με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η εντύπωση στους ψηφοφόρους ότι ενώ μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια πράγματα νωρίτερα, στην κυβέρνηση τα κρατούσαν για τις εκλογές.

Παράλληλα θα επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες στα άλλα κόμματα και ΝΔ θα χάσει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού απέναντι στους αντιπάλους της.

Ένας ακόμα λόγος που η κυβέρνηση δεν θέλει να εμφανιστεί ότι έχει καταλήξει στον χρόνο των εκλογών τον Οκτώβριο, είναι και το γεγονός ότι κανείς δεν ξέρει τι καλοκαίρι θα περάσει η χώρα.

Εάν η κυβέρνηση βρεθεί απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις εξ αιτίας των καιρικών συνθηκών προφανώς και δεν θα επιλέξει να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές αλλά θα προτιμήσει να περάσει ένα διάστημα και μετά να στήσει κάλπες.

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