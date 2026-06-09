Ανασχηματισμός χωρίς ρίσκο ενόψει εκλογών – Πώς επιλέχθησαν πρόσωπα και… καραμπόλες 

Το παρασκήνιο του ανασχηματισμού που έγινε χθες αιφνιδιάζοντας ακόμα και τα στελέχη της κυβέρνησης, είχε ως επίκεντρο το πρόσωπο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Με δεδομένο ότι ο Παύλος Μαρινάκης θεωρείται από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού ως επιτυχημένος, η τυχόν μετακίνησή του θα άνοιγε μία μεγάλη τρύπα σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα όπως είναι η καθημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αλλά και των πολιτών.

Με δεδομένο μάλιστα, ότι η χώρα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο πειραματισμού.

Έτσι και παρά το γεγονός ότι είχαν ακουστεί πολλά ονόματα για την θέση του Παύλου Μαρινάκη, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να τον αφήσει στην θέση του για να έχει το κεφάλι του ήσυχο.

Μετά από αυτή την απόφαση, τα πράγματα ήταν προφανώς πιο εύκολα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε κανένα λόγο να περιμένει μέχρι την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΝΔ.

Έτσι, με την επιστροφή του από τη Βοστώνη, ο πρωθυπουργός αποφάσισε να κλείσει το θέμα του ανασχηματισμού αφού έτσι και αλλιώς δεν υπήρχε κανένας λόγος να περιμένουν μέχρι την Πέμπτη.

Λέγεται μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός ενοχλήθηκε και από τα σενάρια που είδε να διακινούνται στον τύπο μέσα στο Σαββατοκύριακο και γι’ αυτό μέσω διαρροών επιχείρησε να κατεβάσει το θέμα λέγοντας ότι θα αποφάσιζε χθες για τις αλλαγές οι οποίες θα ανακοινώνονταν την Πέμπτη.

Ωστόσο, έχοντας λύση στο βασικό του πρόβλημα, το ποιός θα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να προχωρήσει με συνοπτικές διαδικασίες στις αλλαγές που ήθελε να κάνει.

Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε, ότι ο Γιώργος Κώτσηρας χθες το πρωί πήγε κανονικά στη Βουλή για να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο πλαίσιο ερώτησης, με την ιδιότητα του υφυπουργού Οικονομικών.

Αλλά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εάν θα μετακινηθεί στο υπουργείο Μεταφορών απάντησε, «Ελπίζω να μη βιάζεστε να με ξεφορτωθείτε, ούτε έχω τέτοια ενημέρωση. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Διαβάζω κι εγώ τα δημοσιεύματα» δήλωσε με διάθεση χιούμορ ο κ. Μαρινάκης, τονίζοντας ότι… «άμα τη εκλογή (του Κ. Κυρανάκη, την Τετάρτη) την επόμενη μέρα ή μέχρι τότε τέλος πάντων θα έχουμε τις ανακοινώσεις των αντικαταστάσεων». «Μέχρι τότε, υπομονή» πρόσθεσε.

Από εκεί και ύστερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κατευνάσει την οργή κάποιων δυσαρεστημένων βουλευτών όπως ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τον οποίο τοποθέτησε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο βουλευτής της Β’ Πειραιά είχε εδώ και καιρό εκφράσει με τον τρόπο του την δυσαρέσκεια του γιατί ήταν από τα στελέχη που έβαζε πλάτη σε όλα τα δύσκολα θέματα αλλά δεν είχε ποτέ ανταμειφθεί. Μόνο στον προηγούμενο ανασχηματισμό ανέλαβε χρέη κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Εκτός των άλλων, το στέλεχος της ΝΔ δεν έχει κρύψει την συμπάθεια του στο πρόσωπο του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Γιώργος Κώτσηρας ανέλαβε τελικά αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος προορίζεται για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρείται από τα νέα και ικανά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος καθώς μέχρι σήμερα έχει θητεύσει σε τρία υπουργεία.

Η Μαριλένα Σούκουλη επιλέχθηκε για τη θέση της υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά, με τη λογική ότι είναι πολιτικός μηχανικός και άρα γνωρίζει το αντικείμενο και γι’αυτό μπορεί να ανταποκριθεί στα θέματα του χωροταξικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού που αναλαμβάνει.

Η τοποθέτηση του Τάσου Χατζηβασιλείου στο κυβερνητικό σχήμα στην θέση του υφυπουργού αρμόδιου για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ήταν προδιαγεγραμμένη αφού πέρα από την εμπειρία που είχε αποκτήσει ως γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ και τη συστηματική ενασχόλησή του με τα ευρωπαϊκά ζητήματα, το Μέγαρο Μαξίμου ήθελε να τον αποκαταστήσει αφού η υπόθεση που τον ενέπλεξε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο αρχείο.

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