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08.06.2026 20:02

Θεοδωρικάκος σε Σαμαρά: Ξανασκέψου το δεν υπάρχει λόγος να ιδρύσεις στα 75 σου κόμμα

08.06.2026 20:02
takis-theodorikakos

Ανησυχία φαίνεται ότι έχει προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά να ιδρύσει κόμμα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο MEGA, κάλεσε τον πρώην Πρωθυπουργό να ξανασκεφτει την απόφαση του, ενώ άφησε αιχμές και για την ηλικία του. 

«Μέχρι την ημέρα που θα το κάνει, θα ελπίζω ότι δεν θα το κάνει. Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας σε κυβέρνηση συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά. Ήταν ο άνθρωπος που έβαλε στη φυλακή την Χρυσή Αυγή. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε υπουργό του, σε καίριο υπουργείο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και που τον στήριξε να εκλεγεί και αρχηγός. Τον στήριξε και όλο αυτό το διάστημα στην ηγεσία της κυβέρνησης και του τόπου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί είναι τόσο σοβαρός ο λόγος που πρέπει κανείς, στα 75 του, να κάνει κόμμα», είπε χαρακτηριστικά. 

«Πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χρησιμοποιώ και το δικό σας κανάλι. Το μήνυμά μου είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωρήσει ακόμα. Πρέπει να το ξανασκεφτεί πάρα πολύ καλά»,τόνισε.

Για την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή είπε ότι  «δεν τον βλέπω να είναι πολύ διαφορετικός» σε σχέση με το παρελθόν, τονίζοντας πως επιχειρεί «με άλλο όνομα να μαζέψει πάλι περίπου τους ίδιους ανθρώπους».

 «Αυτό που πρέπει να πει είναι μια μεγάλη συγγνώμη για τον τοξικό διχασμό εκείνης της περιόδου, με εκείνο το περίφημο “ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν”. Μπορεί να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά δεν είμαστε εχθροί. Υπηρετούμε όλοι την πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εκτίμησε ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. «Πιστεύω ότι η χώρα έχει μπει σε μία παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Το παζλ συμπληρώνεται. Στην πιο ακραία περίπτωση απέχουμε λιγότερο από χρόνο απ’ τις εκλογές».

Tέλος, συνόψισε το δίλημμα της κάλπης ως εξής: «θα πάμε προς το 2030 ή θα γυρίσουμε στο 2015».

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Θεοδωρικάκος σε Σαμαρά: Ξανασκέψου το δεν υπάρχει λόγος να ιδρύσεις στα 75 σου κόμμα

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