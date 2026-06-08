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08.06.2026 15:41

Ανεξαρτητοποιήθηκε μετά την ορκωμοσία του ο Δραγασάκης

08.06.2026 15:41
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To ρεκόρ της πιο γρήγορης ανεξαρτητοποίησης μετά την ορκωμοσία του με το άνοιγμα των εργασιών της Ολομέλειας της Βουλής, επιχείρησε να σπάσει ο Γιάννης Δραγασάκης. 

Η ανεξαρτητοποίησή του ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια.

επιστολή ανεξαρτητοποιησηςΛήψη

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο προεδρεύων Γιάννης Πλακιωτάκης ο Γιάννης Δραγασάκης, καταλαμβάνει την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου η οποία παραιτήθηκε.

Αν και η έδρα που καταλαμβάνει ο Δραγασάκης τυπικά ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο, ο ίδιος προτίμησε να ανεξαρτητοποιηθεί, οπότε πάλι χάνει η Κουμουνδούρου.

Η δήλωσή του:

«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά.

Πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά. 

Παράλληλα, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα».

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