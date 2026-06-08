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08.06.2026 09:37

Δούρου: Η μεταφορά της έδρας από το ένα κόμμα στο άλλο είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης

08.06.2026 09:37
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Σαφές μήνυμα για τις εξελίξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς και τις συζητήσεις γύρω από το κόμμα Αλέξη Τσίπρα έστειλε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ρένα Δούρου. μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε κρίσιμη την συνεδρίαση του κόμματος που έγινε το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Αναφερόμενη στον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι «το face control αδικεί τον Τσίπρα, αδικεί κι εμάς». 

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της κοινοβουλευτικής έδρας και στις μετακινήσεις βουλευτών μεταξύ κομμάτων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν την αξιοπιστία των πολιτικών:

«Το να παίρνει η Δούρου την έδρα της και να την πηγαίνει σε δύο διαφορετικά κόμματα σε έναν χρόνο είναι απαξίωση της πολιτικής», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η πρόταση Τσίπρα ότι κανείς μπορεί να συμπορευτεί με το νέο κόμμα αλλά «δεν θα φέρνεις βόλτα την έδρα σου», είναι μια ανιδιοτελής πρόταση.

Παράλληλα, υποστήριξε πως «η μεταφορά της έδρας είναι παραβίαση της λαϊκής βούλησης» και σημείωσε ότι «δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση».

Η Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε επίσης τη δική της στάση απέναντι στα σενάρια ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, τονίζοντας πως αν ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποιήσει ενωτικά ψηφοδέλτια είναι θετικό, σημειώνοντας πως «εγώ παραμένω ΣΥΡΙΖΑ».

«Εγώ πόρτες δεξιά και αριστερά να χτυπάω και να λέω “σας φέρνω μια έδρα”, δεν το κάνω», συμπλήρωσε, επιμένοντας ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες πρέπει να υπηρετούν συλλογικούς στόχους και όχι προσωπικές στρατηγικές.

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