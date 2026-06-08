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08.06.2026 00:11

«Σωκράτη εσύ σούπερ σταρ»: Το απίστευτο τρολάρισμα στον Φάμελλο από τα σόσιαλ

08.06.2026 00:11
famellos_main

Επικό γλέντι γίνεται στο X με τον Σωκράτη Φάμελλο και το πώς χειρίστηκε στην κεντρική επιτροπή το μέλλον του κόμματος στο οποίο είναι αρχηγός.

Άλλωστε δεν είναι σύνηθες ένας αρχηγός κόμματος να συμπεριφέρεται ως πλασιέ άλλου κόμματος και μάλιστα χωρίς αυτό το άλλο κόμμα να το έχει ζητήσει. Το αντίθετο μάλιστα. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθάρισε ότι δεν συζητά με κόμματα. Αλλά ο Φάμελλος δέσμευσε το κόμμα του σε μία προοπτική που δεν βγάζει νόημα – πέρα από τον προφανή εξευτελισμό. Αν δέσμευε μόνο τον εαυτό του δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία αμφιλεγόμενη και άκρως αμφισβητούμενη απόφαση. Και φυσικά το X δεν τα συγχωρεί αυτά. Απολαύστε υπεύθυνα:

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