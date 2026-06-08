«Σωκράτη εσύ σούπερ σταρ»: Το απίστευτο τρολάρισμα στον Φάμελλο από τα σόσιαλ

Επικό γλέντι γίνεται στο X με τον Σωκράτη Φάμελλο και το πώς χειρίστηκε στην κεντρική επιτροπή το μέλλον του κόμματος στο οποίο είναι αρχηγός.

Άλλωστε δεν είναι σύνηθες ένας αρχηγός κόμματος να συμπεριφέρεται ως πλασιέ άλλου κόμματος και μάλιστα χωρίς αυτό το άλλο κόμμα να το έχει ζητήσει. Το αντίθετο μάλιστα. Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθάρισε ότι δεν συζητά με κόμματα. Αλλά ο Φάμελλος δέσμευσε το κόμμα του σε μία προοπτική που δεν βγάζει νόημα – πέρα από τον προφανή εξευτελισμό. Αν δέσμευε μόνο τον εαυτό του δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οδήγησε τον ΣΥΡΙΖΑ σε μία αμφιλεγόμενη και άκρως αμφισβητούμενη απόφαση. Και φυσικά το X δεν τα συγχωρεί αυτά. Απολαύστε υπεύθυνα:

Ο μονος που καταφερε να ειναι Προεδρος ενος κομματος και ταυτοχρονα υποψηφιος βουλευτης σε ενα αλλο.



Αυτη ειναι η Αριστερα που αγαπησαμε !! pic.twitter.com/1R43XXT5PM — Λεμουριος (@blackmore_r) June 6, 2026

τίτλοι τέλους …



ΥΓ.



Τελικά δεν έφταιγε ο @skasselakis …



Σχέδιο ήταν … pic.twitter.com/la6t3OYJfW — ᦓ꠸ꪑꪮꪀꪶꫀꪮꪀꫀ ☆P🇵🇸 (@_SimonLeone) June 6, 2026

Ο #φαμελλος είναι ο Νικολόπουλος της λεγόμενης αριστεράς.

Ότι ποιο φαιδρό έχει περάσει απο την πολιτική ζωή του τόπου. pic.twitter.com/zUOwF2nmuk — Κim. (@thomas310773562) June 7, 2026

Εγώ ένα ξέρω: αν και ο Τσίπρας είναι το χουντόπαιδο, ο Φάμελλος κατάφερε και έκανε 2 πραξικοπήματα στον ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με εκείνον που απέτυχε στο ένα και μοναδικό που αποπειράθηκε.



Το λες και χοντρή ειρωνεία 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/dGggi1uNdi June 7, 2026

Πέρασε η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα.

Once a κομπάρσος always a κομπάρσος.#Φαμελλος #ΣΥΡΙΖΑ pic.twitter.com/4xS3pIZpUN — apablaze (@apablaze) June 7, 2026

«Premium πολιτικό gaslighting: Να είσαι αρχηγός κόμματος και να λες "πάμε να στηρίξουμε τον πρώην αρχηγό που έφτιαξε άλλο κόμμα". Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.»#Φάμελλος,#ΣΥΡΙΖΑ,#ΕΛΑΣ,#Τσίπρας https://t.co/DmKsl3bRpE June 6, 2026

Δηλαδή ο Φάμελλος θα είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ ενώ ταυτόχρονα έχει ανοιχτή την πόρτα και στο κόμμα Τσίπρα… Τον φρονίμων τα παιδιά…. Άμα ο άνθρωπος έχει όραμα … https://t.co/ucb0GGskVm June 7, 2026

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