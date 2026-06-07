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07.06.2026 22:58

Η σύγκρουση με το «τρίγωνο του Κολωνακίου» και οι φήμες για νεαρό δελφίνο στο ΠΑΣΟΚ

07.06.2026 22:58
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Έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει όλο και πιο συχνά τελευταία για τα «κέντρα» που θέλουν, συντεταγμένα κάπως με το Μαξίμου, να αποδυναμώσουν το ΠΑΣΟΚ, ώστε να διευκολύνουν μία νέα νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ειδικά εκείνο που είπε για «τρίγωνο του Κολωνακίου» ήταν φαρμακερή ατάκα, που κατά τους γνωρίζοντες «φωτογράφισε» και πολιτικά και οικονομικά κέντρα, πέρα δηλαδή από δημοσκόπους και φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η συζήτηση που πυροδότησε ο Ανδρουλάκης με τις αιχμές, έχει και προεκτάσεις στα πολιτικά πηγαδάκια, που λένε ότι τα «κέντρα» έχουν βρει και νεαρό δελφίνο για την επόμενη ημέρα στο ΠΑΣΟΚ. Για τον οποίο λένε ότι είναι δυνατός πλέον στο εσωκομματικό παίγνιο.

Περίεργα πράγματα.

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