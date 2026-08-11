Αλέξης Τσίπρας στο in.gr: Κάλπη της ανατροπής η δεύτερη κάλπη – «Όχι» σε… «μεταγραφές αεροδρομίου»

Takeaways by to pontiki AI Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, προαναγγέλλει ένα μοντέλο πλήρους οικονομικής διαφάνειας για το κόμμα, τονίζοντας πως η χρηματοδότησή του βασίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και μέλη.

Παράλληλα, ο ίδιος δεσμεύεται για μια ανεξάρτητη Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις, υπογραμμίζοντας πως ο έλεγχος πρέπει να ξεκινά από την ίδια την κορυφή της εξουσίας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις επερχόμενες εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο και αποκλείει τη μετακίνηση εν ενεργεία βουλευτών από άλλα κόμματα.

Τέλος, χαρακτηρίζει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ως «κάλπη της ανατροπής» και εκτιμά ότι η παράταξή του έχει αυξημένες πιθανότητες να αναδειχθεί πρώτο κόμμα, επιδιώκοντας την πολιτική αλλαγή.

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Για τις επερχόμενες εκλογές, τις μετεκλογικές συνεργασίες και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος, μιλά ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr.

Απαντώντας στα ερωτήματα για τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προαναγγέλλει ένα μοντέλο πλήρους διαφάνειας. «Σύντομα θα δείτε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα είναι, σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά της, το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή. Διότι δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα» αναφέρει. Όπως υποστηρίζει, το κόμμα δεν έχει μέχρι σήμερα δαπανήσει χρήματα για διαφήμιση, καμπάνιες ή χορηγούμενες αναρτήσεις και στηρίζεται στους φίλους, τα μέλη και τους εθελοντές του. «Στοιχεία τα οποία θα τα βγάλουμε στη δημοσιότητα» δεσμεύεται, απαντώντας στην κριτική για τις πηγές χρηματοδότησής του.

Το ίδιο πλαίσιο λογοδοσίας μεταφέρει και στην ενδεχόμενη μελλοντική διακυβέρνηση. «Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι ότι σε μια προοδευτική κυβέρνηση, σε μια δημοκρατική κυβέρνηση, η Δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις», δηλώνει. Υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος θα πρέπει να ξεκινά από την ίδια την κορυφή της εξουσίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει επίσης ότι η προετοιμασία των ψηφοδελτίων βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. «Στα σκαριά, το 80% του ψηφοδελτίου μας είναι έτοιμο» αναφέρει, θέλοντας ωστόσο να διατηρήσει την πρωτοβουλία για τον χρόνο των ανακοινώσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναφορές του στο ΠΑΣΟΚ. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου δεν είναι «εχθροί» αλλά ανταγωνιστές, την ίδια στιγμή όμως αφήνει σαφείς αιχμές για στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που επιτίθενται προσωπικά στον ίδιο. Εκτιμά ότι όσοι έχουν «στρατηγικό στόχο» την προσωπική του στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι και εκείνοι που επιδιώκουν συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές.

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση «κάλπη της ανατροπής» και εκτιμά ότι μπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς συσχετισμούς. «Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής» αναφέρει. «Με μεγάλες πιθανότητες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα». Εξηγώντας την εκτίμησή του, επικαλείται την παρούσα δημοσκοπική εικόνα και το αίτημα για αλλαγή κυβέρνησης: «Έχεις αυτή τη στιγμή ένα εβδομήντα τοις εκατό όμως των πολιτών που λένε να αλλάξει κυβέρνηση. Στις δεύτερες εκλογές λοιπόν, θα υπερισχύσει αυτό το κριτήριο».

Παράλληλα, εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να χάσει την πρωτιά στη δεύτερη κάλπη, ακόμη και αν προηγηθεί στην πρώτη. «Η Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, ακόμα και αν στις πρώτες έρθει πρώτος, στις δεύτερες εκλογές θα διακινδυνεύσει» τονίζει και σημειώνει πως οι περισσότερες πιθανότητες είναι ότι θα χάσει την πρωτιά στις δεύτερες εκλογές. Διευκρινίζει, πάντως, ότι η ΕΛΑΣ δίνει βαρύτητα και στην πρώτη αναμέτρηση. «Για να φτάσουμε σε αυτό το σενάριο, είναι προφανές ότι στις πρώτες εκλογές πρέπει να έχουμε ένα ποσοστό το οποίο, αν δεν καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι, που αυτός είναι ο στόχος μας, θα πρέπει να είμαστε πολύ κοντά».

Για το επόμενο διάστημα θέτει ως στόχο τη δημοσκοπική ενίσχυση του κόμματος και τη μείωση της απόστασης από τη Νέα Δημοκρατία: «Να γράψουμε το δύο μπροστά, να έχουμε τη μείωση της ψαλίδας, να έχουμε την απόσταση την κοντινή στον κύριο Μητσοτάκη».

«Το πιο διαφανές κόμμα»

Στο ζήτημα της χρηματοδότησης του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει «ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε διαφήμιση, ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε καμπάνια, ούτε ένα ευρώ δαπάνη σε χορηγούμενα». Το περιγράφει ως ένα «υβριδικό κόμμα» που στηρίζεται «στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν». Και προαναγγέλλει τη δημοσιοποίηση των σχετικών στοιχείων: «Σύντομα θα δείτε ότι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θα είναι, σε ό,τι αφορά και τα οικονομικά της, το πιο διαφανές κόμμα στην ελληνική πολιτική ζωή. Διότι δεν έχουμε πραγματικά να κρύψουμε τίποτα».

Σαφή γραμμή επιχειρεί να χαράξει για τη σχέση κυβέρνησης και Δικαιοσύνης: «Το ποιος θα λογοδοτήσει ή δεν θα λογοδοτήσει, ποιος θα καθίσει στο σκαμνί και αν θα δικαστεί ή δεν θα δικαστεί, σε μια ευνομούμενη δημοκρατική πολιτεία δεν είναι ζήτημα της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι ζήτημα της Δικαιοσύνης». Κατά τον ίδιο, η ευθύνη της πολιτικής εξουσίας είναι διαφορετική: «Η υποχρέωση της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να μην παρέχει ασυλία σε κανέναν. Όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως του αξιώματός τους, να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο». Και προσθέτει ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση έχει επίσης την υποχρέωση «να μη χειραγωγεί τη Δικαιοσύνη προκειμένου να δημιουργεί ασυλίες».

Ο ίδιος απορρίπτει, έτσι, τη λογική προαναγγελίας διώξεων: «Ούτε θα πω ούτε θα υποσχεθώ ότι θα μπει ο τάδε ή ο δείνα φυλακή». Αντίθετα, δεσμεύεται ότι «η Δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη να αξιολογεί και να δικάζει με ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις» και προσθέτει: «Οι πρώτοι που θα είναι σε διαρκή έλεγχο θα είμαι εγώ ο ίδιος και τα μέλη της κυβέρνησής μου».

Τα κριτήρια για τα ψηφοδέλτια

Ο Αλέξης Τσίπρας δίνει σήμα εκλογικής ετοιμότητας: «Όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα είμαστε έτοιμοι» δηλώνει, αποκαλύπτοντας ότι οι διεργασίες για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων έχουν προχωρήσει σημαντικά. «Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι στα σκαριά το 80% του ψηφοδελτίου μας είναι έτοιμο» και διευκρινίζει ότι ο χρόνος δημοσιοποίησης των ονομάτων αποτελεί πολιτική επιλογή του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζει παράλληλα ότι η στελέχωση δεν θα βασιστεί στη μετακίνηση εν ενεργεία βουλευτών από άλλα κόμματα.

«Δεν θα παίξουμε εμείς με αυτούς τους όρους. Της μεταγραφής, του “πάρε την εντολή σου από εδώ, έλα από εκεί, πήγαινε εκεί”. Όχι, δεν θα το κάνουμε», αναφέρει. Για τους νέους υποψηφίους θέτει ως πρώτο κριτήριο το «καθαρό μητρώο», ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα που θα μπορούσαν να πλήξουν ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Δεύτερο κριτήριο είναι η σχέση τους με την κοινωνία: να έχουν παρουσία στον τόπο τους, «να έχουν κάτι να δώσουν», αλλά και τη δυνατότητα «να σταθούν» και «να προσφέρουν».

Ανταγωνιστές, όχι εχθροί, με το ΠΑΣΟΚ

Για την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι δεν προτίθεται να συντηρήσει έναν πόλεμο στον προοδευτικό χώρο. «Ο καυγάς θέλει δύο για να στηθεί», σημειώνει. «Είναι αυτό που λέμε “τσακώσου μόνος σου”. Δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτόν τον καυγά». Για το θέμα των χρεών, που αποτέλεσε αφορμή για την δημόσια αντιπαράθεση, υποστηρίζει ότι δεν αφορά ειδικά το ΠΑΣΟΚ αλλά συνολικά τα κόμματα και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. «Αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος και ισονομίας. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης», αναφέρει.

Παρά την αντιπαράθεση, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου δεν αποτελούν πολιτικούς «εχθρούς». «Για εμάς δεν υπάρχει εχθρότητα. Δεν είναι εχθρός μας τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου. Αλλά ανταγωνιστές είμαστε». Αναγνωρίζει ότι ένα μέρος της έντασης μπορεί να εξηγείται από τη δημοσκοπική εικόνα και τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, ωστόσο αποδίδει και πολιτική σκοπιμότητα στις προσωπικές επιθέσεις που, όπως λέει, έχει δεχθεί.

Ο Αλέξης Τσίπρας διατυπώνει την πιο ευθεία πολιτική αιχμή του προς κάποια μέλη του ΠΑΣΟΚ. «Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές» υποστηρίζει. Χαρακτηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο «αρνητική εξέλιξη για τον τόπο» και κάνει λόγο για μια ήδη δημόσια εκφρασμένη στρατηγική αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ: ανάμεσα σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, «είτε με είτε χωρίς τον Μητσοτάκη», και σε όσους θεωρούν ότι δεν πρέπει.

Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει την εκλογική προετοιμασία και τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου κυβερνητικής ετοιμότητας. «Θα είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Αυτό μας αφορά», αναφέρει, διευκρινίζοντας ότι ο στόχος, όπως τον περιγράφει, δεν είναι «να κυβερνήσουμε για την εξουσία», αλλά «για να αλλάξουμε τον τόπο» και να δοθεί καλύτερη προοπτική στην κοινωνική πλειοψηφία.

Απλή αναλογική: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω

Για την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική και τον στόχο της ΕΛΑΣ να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση μιλά ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επέστρεψε «για να κάνει τον αρχηγό». «Εγώ στόχο έχω την πολιτική αλλαγή. Εμείς στόχο έχουμε την πολιτική αλλαγή, αλλά και την αλλαγή πολιτικής», αναφέρει, τονίζοντας ότι το κόμμα διαθέτει «ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος», σχεδιασμένο για να φέρει αυτή την αλλαγή.

Σε ό,τι αφορά τις εκλογές αναφέρει ότι στις πρώτες εκλογές, εάν είμαστε πρώτοι, θα διερευνήσουμε, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί. Αν δεν μπορεί, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και το ίδιο θα συμβεί από τις δεύτερες στις τρίτες. Δεν υπάρχουν διλήμματα στη δημοκρατία. Δηλώνει ότι η ΕΛΑΣ έχει στόχο να κυβερνήσει: «Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας, έχουμε το σχέδιό μας και θέλουμε να κυβερνήσουμε τον τόπο».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζει την εμπειρία της απλής αναλογικής, εξηγώντας γιατί δεν προτίθεται να στηρίξει εκ των προτέρων την στρατηγική του σε συμφωνίες συνεργασίας με άλλα κόμματα. «Είμαι παθών. Είμαι αυτός ο οποίος, κόντρα στο πολιτικό του όφελος, νομοθέτησα την απλή αναλογική το 2016, περιμένοντας ότι τα κόμματα που κυρίως τους αφορούσε, θα την υποστήριζαν», αναφέρει. Αναφερόμενος στις εκλογές του 2023, σημειώνει ότι «η απλή αναλογική ίσχυε μόνο για το κόμμα μου και δεν ίσχυε για όλα τα υπόλοιπα κόμματα», θυμίζοντας παράλληλα ότι, όταν ο ίδιος μιλούσε για κυβέρνηση με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, «έβγαινε το ένα μετά το άλλο και λέγανε “ποτέ μαζί σου”».

«Ε, δεν θα πάθω ξανά το ίδιο. Όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω» δηλώνει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι ο βασικός στόχος της ΕΛΑΣ είναι «η πολιτική αλλαγή αλλά και η αλλαγή πολιτικής», με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα «με αρχή, μέση και τέλος».

«Ένα κόμμα δεν γεννιέται για να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Ένα κόμμα γεννιέται για να απευθυνθεί στην κοινωνία, στους πολίτες», σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας και θέτει το ερώτημα: «Αν ο στόχος της ύπαρξής μας ήταν να συνεργαστούμε με τα άλλα κόμματα, γιατί δεν πηγαίναμε σε αυτά από την αρχή;». «Προσωπικά θεωρώ, το έχω δηλώσει και έχω δεχτεί κριτική γι’ αυτό, ότι κάποια κόμματα κάνουν έναν ιστορικό κύκλο και τον κλείνουν. Αυτό φάνηκε την περίοδο ’23-’26, αυτή την τριετία».

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