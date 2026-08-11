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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 11:07

Το 1.000άρι turbo supermini με πλήρη εξοπλισμό και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

11.08.2026 11:07
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Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου με λιγότερα από 20.000 ευρώ γίνεται ολοένα δυσκολότερη, ειδικά όταν στις προϋποθέσεις προστίθενται ένας σύγχρονος turbo κινητήρας, πλήρης βασικός εξοπλισμός και χώροι ικανοί να καλύψουν ακόμη και τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας.

Μία από τις ενδιαφέρουσες επιλογές της ελληνικής αγοράς είναι το Hyundai i20, το οποίο στην έκδοση Style συνδυάζει τον υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα 1.0 T-GDi των 90 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και τιμή 19.090 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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