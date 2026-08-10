Κόλλησες με το αυτοκίνητο σε άμμο ή χαλίκια; Δες πώς θα ξεκολλήσεις χωρίς να προκαλέσεις ζημιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι παραλίες μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες για κάθε συμβατικό αυτοκίνητο, με τις σωστές κινήσεις, όμως, είναι συχνά δυνατό να το βγάλεις χωρίς γερανό και χωρίς να καταπονήσεις το όχημα

Αρχικά, να πούμε ότι κανένα αυτοκίνητο δεν έχει θέση σε παραλίες και η νομοθεσία ορίζει ρητά ότι απαγορεύεται η διέλευση ή η στάθμευση οχημάτων στα τμήματα του κοινόχρηστου χώρου που ορίζονται ως αιγιαλός. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αιγιαλός είναι η ζώνη ξηράς που βρέχεται από τη θάλασσα και έχει διαμορφωθεί από τις μεγαλύτερες αναβάσεις των κυμάτων. Η νομοθεσία διακρίνει επίσης την παραλία, η οποία είναι η επιπλέον ζώνη ξηράς πίσω από τον αιγιαλό και η οποία καθορίζεται διοικητικά ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση και η κοινή χρήση της ακτής.

Ωστόσο, το σαθρό έδαφος, δηλαδή η άμμος ή τα χαλίκια, μπορούν να εκτείνονται πέραν αυτής της ζώνης και πλευρικά των δρόμων που οδηγούν στην παραλία, σε χώρους δηλαδή οπού συνήθως σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Αρκούν λοιπόν λίγα μέτρα κίνησης πάνω σε μαλακή άμμο ή χαλίκια, για να μετατραπεί μια ξέγνοιαστη εξόρμηση σε μια δυσάρεστη περιπέτεια.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Αλλάζουν όλα στις πινακίδες κυκλοφορίας – Πώς θα εκδίδονται μέσω gov.gr

Μπαγκαζιέρα οροφής: Πόσο αυξάνει την κατανάλωση και τι πρέπει να προσέξεις

Τι κρύβεται πίσω από το χαρακτηριστικό «μπιπ» όταν κλειδώνει το αμάξι