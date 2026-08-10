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ΕΛΛΑΔΑ

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10.08.2026 13:47

Συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» Ισραηλινός καταζητούμενος από τις γαλλικές αρχές για απάτες

10.08.2026 13:47
Θρίλερ στον αέρα: Αναγκαστική προσγείωση στο Ελ. Βενιζέλος μετά από ένδειξη για φωτιά - Media

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Συνελήφθη την Κυριακή, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», ένας 53χρονος ισραηλινός διωκόμενος με δύο ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις Αρχές της Γαλλίας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 53χρονος κατηγορείται ότι κατά τα έτη 2013 έως 2018, στη Λιόν είχε συστήσει εικονικές εταιρείες μέσω των οποίων προέβαινε σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ ακόμα εμπλέκεται σε υπόθεση διεθνούς απάτης αναφορικά με τον ΦΠΑ. 

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 16:53
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