Κικίλιας: 420 νέες προσλήψεις στο Λιμενικό – Ενίσχυση με drones, σκάφη και σύγχρονα μέσα

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Την άμεση ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος με 420 νέες προσλήψεις, αλλά και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων με σύγχρονο εξοπλισμό, προανήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή».
Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνιστικές διαδικασίες για την απόκτηση νέων μέσων, ενώ σχεδιάζεται και η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για την επιτήρηση και τις επιχειρήσεις του Λιμενικού.
Σύμφωνα με τον Βασίλη Κικίλια, προχωρούν διαγωνισμοί για:
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου θαλάμου επιχειρήσεων, με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.
Ο Βασίλης Κικίλιας ανέφερε ότι το Λιμενικό Σώμα στην Κρήτη ενισχύθηκε με τέσσερα επιπλέον εναέρια μέσα της Frontex και δύο drones πολύ μεγάλης εμβέλειας, τα οποία μπορούν να επιτηρούν σχεδόν ολόκληρο το λιβυκό πέλαγος.
Παράλληλα, αυξήθηκε το προσωπικό στην Κρήτη, αναβαθμίστηκε το δόγμα αντιμετώπισης και μειώθηκε ο χρόνος αντίδρασης στα περιστατικά.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν δημιουργηθεί σταθεροί δίαυλοι συνεργασίας με τις αρχές της Λιβύης, με στόχο να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι αναχωρήσεις και να αντιμετωπιστούν τα δίκτυα διακινητών στην πηγή τους.
Ο υπουργός υπογράμμισε τον ρόλο των στελεχών του Λιμενικού Σώματος, τονίζοντας ότι τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τους ανθρώπους του.
«Οι γυναίκες και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, μέρα και νύχτα, σε κάθε νησί μας. Βρίσκονται εκεί για να φυλάσσουν τα θαλάσσια σύνορά μας και να προασπίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι στήριγμα για τα νησιά μας, είναι δίπλα στους νησιώτες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στους δύσκολους απεγκλωβισμούς πολιτών από τις ακτές κατά τη διάρκεια των πρόσφατων μεγάλων πυρκαγιών.
Ευχαρίστησε τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και το υψηλό αίσθημα καθήκοντος που επέδειξαν.
Όπως υπογράμμισε, «επιχείρησαν οργανωμένα σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, κατάφεραν να προσεγγίσουν τις ακτές εν μέσω θυελλωδών ανέμων, χαμηλής ορατότητας και μεγάλων πυρκαγιών και να απεγκλωβίσουν εκατοντάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και ηλικιωμένους».
«Θα συνεχίσουμε με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και πατριωτισμό να κάνουμε το καθήκον μας», πρόσθεσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Βασίλης Κικίλιας και στη διαχείριση του μεταναστευτικού στη θάλασσα, επισημαίνοντας ότι καταγράφεται σημαντική μείωση των ροών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.
Όπως ανέφερε, «η στρατηγική μας στο μεταναστευτικό αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα», σημειώνοντας ότι φέτος η συνολική μείωση των ροών φτάνει το 34%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε:
Ο υπουργός απέδωσε την εξέλιξη σε μια συνολική κυβερνητική προσπάθεια, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Κρήτη.
Ερωτηθείς για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ενόψει της προσεχούς ΔΕΘ, ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε την ακρίβεια ως τη δυσκολότερη καθημερινή μάχη για την ελληνική οικογένεια, τη μεσαία τάξη και ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους πολίτες.
Σημείωσε ότι αντίστοιχες πιέσεις αντιμετωπίζουν η Ευρώπη και ολόκληρος ο πλανήτης, λόγω των διαδοχικών κρίσεων και των πολέμων που επηρεάζουν τις διεθνείς αγορές.
Ο υπουργός αναφέρθηκε τόσο στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή όσο και στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος, όπως είπε, βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.
Εξέφρασε, παράλληλα, τη βεβαιότητα ότι στη φετινή ΔΕΘ θα αποτυπωθεί η προσπάθεια για στήριξη των πολιτών, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και μείωση των φορολογικών βαρών.
Όπως διευκρίνισε, τα μέτρα θα πρέπει να συνδυάζονται με υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και προσεκτικά βήματα, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα της χώρας.
«Διαρκής στόχος μας είναι η παραγωγή πλούτου για τη χώρα, ώστε αυτός να επιστρέφεται στοχευμένα στην κοινωνία κι εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη», σημείωσε.
Ο Βασίλης Κικίλιας υποστήριξε ακόμη ότι τα έσοδα της χώρας από τη ναυτιλία, τον τουρισμό, το εμπόριο, την ενέργεια στη θάλασσα, καθώς και από τη δημιουργία και εκμετάλλευση μαρινών, αυξάνονται συνεχώς.
Όπως είπε, πρόκειται για παράδειγμα ανάπτυξης από την οποία μπορούν να ωφεληθούν οι πολλοί, μεταξύ των οποίων οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι.
Παράλληλα, σημείωσε ότι τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη θάλασσα προσφέρουν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και μπορούν να δώσουν στη νέα γενιά την προοπτική για μια καλύτερη ζωή.
Αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές, ο υπουργός Ναυτιλίας υπογράμμισε ότι μέχρι την προσφυγή στις κάλπες υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει.
Όπως ανέφερε, ο δρόμος προς την εκλογική νίκη περνά μέσα από τη σκληρή δουλειά, τις μεταρρυθμίσεις και την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία.
«Όλα τα υπόλοιπα – σενάρια, μικροπολιτική, φήμες – έχουν πιθανώς δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι δική μας δουλειά», είπε.
Καταλήγοντας, σημείωσε ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών, η κυβέρνηση θα κριθεί από τους πολίτες για το έργο της, τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και το κατά πόσο οικοδομεί ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα και τις επόμενες γενιές.
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