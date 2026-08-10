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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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10.08.2026 15:40

ΠΑΣΟΚ εναντίον Τσίπρα: «Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση πως “συγκρούεται” με τα συμφέροντα»

10.08.2026 15:40
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Τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο In.gr σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου.

«Ο κ. Τσίπρας μάς ξανασυστήθηκε ως “συμβιβασμένος Μαδούρο” ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία γιατί μετά από μια τετραετία ως πρωθυπουργός με αυταπάτες και άλλη μια ως ανύπαρκτη αξιωματική αντιπολίτευση έχει πλέον … μάθει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρας «πιστός στην προσφιλή του τακτική του copy paste, αντέγραψε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη ΔΕΗ, την ακρίβεια και τη στέγαση» και τον καλεί να εξηγήσει την ταύτισή του με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας στα κόκκινα δάνεια, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την υπεραπόδοση των έμμεσων φόρων.

«Μόνο σαν αστείο ακούγεται η δήλωση του κ. Τσίπρα πως συγκρούστηκε και θα συγκρουστεί στο μέλλον με τα συμφέροντα, όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο», τονίζει το ΠΑΣΟΚ-ΚίΙΝΑΛ και επισημαίνει: «Η δήλωσή του ότι η ΕΛΑΣ θα είναι το πιο διαφανές κόμμα στα οικονομικά του, όταν αρνείται εμμονικά να δημοσιοποιήσει τα έσοδα με τα οποία χρηματοδοτεί την καμπάνια εκατομμυρίων που κάνει, είναι το ανέκδοτο του καλοκαιριού».

«Το μέλλον της χώρας δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης της διαφθοράς ούτε ο Τσίπρας της διαπλοκής. Έχουν και οι δύο δεσμεύσεις και εξαρτήσεις», υπογραμμίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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