Καρυστιανού για αποχωρήσεις: Είχαμε αντιληφθεί το παρακίνημα, δεν θα δεχτώ εκβιασμούς – «Μύδροι» για Αυγερινό (videos)

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«Δεν θα δεχθώ εκβιασμούς», διαμήνυσε σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις από το κόμμα της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» η Μαρία Καρυστιανού.

«Περιμένω από τον Αυγερινό τα αποδεικτικά στοιχεία. Μέχρι την προηγούμενη ημέρα είχαμε καλή σχέση, ας αποδείξει δημόσια ότι ευσταθούν αυτά που είπε. Μας αιφνιδίασε. Με το που αποχώρησε, βγήκε ένα ολόκληρο σύστημα που μέσα σε ώρες συντονίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος υπέρ του Αυγερινού. Πόσο αυταρχικό μπορεί να είναι ένα κίνημα όταν στους κόλπους του δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παρακίνημα; Την γέννησή του αντιληφθήκαμε πριν την γέννηση του δικού μας κόμματος αλλά περίμενα να δούμε πως θα εξελιχθεί. Περίμενα μία καθαρή εξήγηση, εξεπλάγην διπλά. Περίμενα ότι θα υπήρχε καθαρότητα», συνέχισε.

«Ο Αυγερινός ήρθε σε εμάς, μας έβλεπε. Αυτά που λέω εγώ είναι τα ίδια, δεν θα αλλάξω. Ήρθε σε εμάς γνωρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας. Ανέλαβε τον τομέα της επικοινωνίας χωρίς να του το αναθέσει κάποιος, επειδή ήταν δημοσιογράφος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ δεν μπορούσε να κρίνω πως δεν πηγαίνει καλά το κομμάτι αυτό. Επέμενε σε μία συγκεκριμένη τακτική. Αποφασίσαμε ότι χρειαζόμασταν ένα γραφείο τύπου», συνέχισε.

Παράλληλα έκανε λόγο για «νομικές συνέπειες» σε βάρος όσων διατυπώνουν καταγγελίες κατά της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», χωρίς όπως υποστήριξε να τις τεκμηριώνουν. «Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι του κατέβει», υποστηρίζοντας πως όσοι προχωρούν σε «άκρως προσβλητικές καταγγελίες» θα πρέπει να τις εξηγούν και να τις αποδεικνύουν.

«Άραγε έχουμε αποχωρήσεις σε άλλα κόμματα; Έχουμε, πάντα θα υπάρχει αυτό. Κάθε ένας είναι καλοδεχούμενος. Αλλά δεν μπήκαν μόνο καλοπροαίρετοι. Αλλά το να κακολογείς και να λασπολογείς το κάνει το σύστημα και γεννά ερωτήματα. Εμείς δεν έχουμε παρεκκλίνει των κόκκινων γραμμών ούτε εκατοστό και ίσως αυτό είναι το πρόβλημα. Στόχος μας δεν ήταν ένα κίνημα, αλλά πολύ πιο πάνω, αναδιάρθρωση της χώρας».

«Δεν μπορώ να δεχθώ εκβιασμούς από ανθρώπους που ήταν δίπλα στο κίνημα», είπε η Μαρία Καρυστιανού αναφέροντας μάλιστα πως όσοι μπήκαν στο κόμμα, δεν ήταν όλοι καλοπροαίρετοι.

«Τρεις μήνες είμαστε και μας έχουν κάνει την κηδεία ότι πεθάναμε», πρόσθεσε, σχολιάζοντας την κριτική που έχει ασκηθεί στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Σχετικά με τις καταγγελίες περί απολυταρχικού κόμματος και «διευθυντηρίου» του ηγετικού διδύμου Μαρία Καρυστιανού – Μαρία Γρατσία, τόνισε πως τις αποφάσεις λαμβάνουν τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου και όχι η ίδια.

«Έχω δεχθεί πιέσεις από το σύστημα. Τρεις – τέσσερις από αυτούς ήταν γραμμένοι στο κόμμα, κανένας δεν είναι στέλεχος, είμαστε στρατιώτες, μέλη πολιτικού συμβουλίου. Όλοι μαζί παίρνουμε τις αποφάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν απλά φίλοι του κόμματος, πολλούς δεν τους ξέρω καν. Ο τρόπος που έφυγαν μου δείχνει δολιότητα. Έρχονται σε εμάς να βγουν φωτογραφίες, μετά τους πλησιάζει το σύστημα και λίγες μέρες μετά δηλώνουν πως αποχωρούν. Τον κύριο που αποχώρησε χθες δεν τον έχω δει ποτέ. Δεν έχει συνεισφέρει σε τίποτα», πρόσθεσε.

«Μπορεί να μας προσέγγισαν κάποιοι άνθρωποι πιστεύοντας ότι ως γυναίκες μπορούν εύκολα να μας διαχειριστούν, να μας αλλάξουν, αλλά δεν τους βγήκε. Μην μετράμε αυτούς που έφυγαν από δίπλα μας με τόσο θορυβώδη τρόπο», συνέχισε.

«Το σύστημα δεν μπορεί να επιτρέψει εύκολα να πραγματοποιήσει αυτό το κίνημα τον σκοπό του. Θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν και ενδεχομένως να πάνε φυλακή», πρόσθεσε η κυρία Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού κλήθηκε να απαντήσει και στις καταγγελίες περί έλλειψης δημοκρατικών διαδικασιών και εκλογών στο κόμμα.

Όπως ανέφερε, έχει αποφασιστεί να μην πραγματοποιούνται εκλογές σε τοπικό επίπεδο, καθώς, σύμφωνα με την ίδια, στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί «ίντριγκες» γύρω από τη διεκδίκηση θέσεων προέδρων και συντονιστών. «Δεν έχει νόημα να κάνουμε εκλογές, αποφασίσαμε να είμαστε όλοι στρατιώτες», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, το μοντέλο αυτό λειτούργησε αποτελεσματικά σε κοινότητες όπως η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες, ενώ αναφέρθηκε στην Κρήτη, όπου όπως υποστήριξε υπήρξε άτομο που «αυτοχρίστηκε συνηγέτης» και επιχείρησε να ελέγξει τη λειτουργία της κοινότητας.

«Δεν υπάρχουν τίτλοι, ούτε μοιράζουμε ρόλους, ούτε τίποτα. Είμαστε στρατιώτες σε έναν σκοπό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» δεν είναι απλώς η διαμαρτυρία, αλλά η ανάληψη δράσης.

«Έχουμε μέλη Πολιτικού Συμβουλίου και λαμβάνουμε αποφάσεις», είπε και υπογράμμισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι «απλοί φίλοι» και «εγώ δεν τους ξέρω».

«Ούτε μοιράζουμε ρόλους, ούτε μοιράζουμε καρέκλες. Δημιουργηθήκαμε για να πράξουμε. Τέλος Αυγούστου θα υπάρξει συνολικό πρόγραμμα», κατέληξε η Μαρία Καρυστιανού.

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