search
ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 22:21
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.08.2026 20:10

Η Καρυστιανού διέγραψε τον Αυγερινό – «Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του, δείχνουν σχέδιο διαβολής και ελέγχου» – «Μωραίνει κύριος» απάντησε ο δημοσιογράφος

02.08.2026 20:10
karystianoy-avgerinos-234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εκτός του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είναι ο Θανάσης Αυγερινός μετά από απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του κόμματος επιτέθηκε στον δημοσιογράφο λέγοντας ότι «υπονόμευσε» την παράταξη με «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές», ενώ τον κατηγόρησε για «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου» του κόμματος από τον ίδιο.

Η δήλωση της Καρυστιανού

Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών»

Την περασμένη εβδομάδα ο Θ. Αυγερινός δήλωσε πως αποχώρησε από την ομάδα επικοινωνίας της «Ελπίδας», αναφέροντας πως είχε παρατηρήσει ότι λειτουργούσε «ένα δεύτερο γραφείο Τύπου», κάνοντας λόγο για λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων»

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές –οι εχθροί τα ξέρουν ήδη– ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της “ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία”, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί “συμβουλάτορες” των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ’ ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές» είχε γράψει στα σόσιαλ.

Η αντίδραση του Αυγερινού

Μετά την ανακοίνωση της Καρυστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με το βιβλίο… «ζητείται ελπίς» και σχολιάζοντας με την φράση «ωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι», αφήνοντας αιχμές για… εγωμανία της Καρυστιανού.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για απώλεια Γ. Βαρβιτσιώτη: «Από σήμερα, η ΝΔ, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες»

Χατζηδάκης: «Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας»

Μαρινάκης για τα περί δείπνου Γεραπετρίτη με στελέχη του ΠΑΣΟΚ: «Οργανωμένες δολοφονίες χαρακτήρων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχαν ιδέα»: Το Ισραήλ έμαθε από ανάρτηση του Τραμπ ότι ακυρώθηκε το κοινό πλήγμα κατά του Ιράν

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον Όλυμπο

pakistan-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε αστυνομικό τμήμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί

ethelontis1
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Δυτική Αττική: Εθελοντής έσωσε δεκάδες σπίτια κάηκε το δικό του (Video)

mitsotakis-varvitsiotis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον θάνατου του Γ. Βαρβιτσιώτη: «Σφράγισε την πορεία της ΝΔ και την ίδια την εξέλιξη της Μεταπολίτευσης»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
pirosvestiki_2106_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασμα από το Σωματείο Πυροσβεστών για την αναστολή αδειών: «Ο πυροσβέστης δεν είναι μηχανή, δεν είναι αναλώσιμος - Δεν θέλουμε να θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους»

Porsche1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πόσες Porsche πουλήθηκαν στην Ελλάδα το πρώτο 6μηνο του 2026;

sigkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ψάθα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων - Δύο νεκροί και δύο τραυματίες

sygkrousi-elikoptera
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή καταγγελία εμπειρογνώμονα: Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν, τα συντόνιζε παρανόμως επίγειος επικεφαλής (video)

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «μοντέλο Airbnb» αλλάζει τον χάρτη του τουρισμού: Πώς η κόντρα με τα ξενοδοχεία «στραγγαλίζει» την τοπική αγορά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 22:21
trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχαν ιδέα»: Το Ισραήλ έμαθε από ανάρτηση του Τραμπ ότι ακυρώθηκε το κοινό πλήγμα κατά του Ιράν

ekav-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε στον Όλυμπο

pakistan-ekrixi
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε αστυνομικό τμήμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί

1 / 3