Η Καρυστιανού διέγραψε τον Αυγερινό – «Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του, δείχνουν σχέδιο διαβολής και ελέγχου» – «Μωραίνει κύριος» απάντησε ο δημοσιογράφος

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Εκτός του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» είναι ο Θανάσης Αυγερινός μετά από απόφαση της Μαρίας Καρυστιανού.

Η πρόεδρος του κόμματος επιτέθηκε στον δημοσιογράφο λέγοντας ότι «υπονόμευσε» την παράταξη με «διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές», ενώ τον κατηγόρησε για «άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου» του κόμματος από τον ίδιο.

Η δήλωση της Καρυστιανού

Οι διχαστικές δηλώσεις και συμπεριφορές του Αθανάσιου Αυγερινού ενάντια στο Κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε συνδυασμό με σειρά ενεργειών και δημόσιες τοποθετήσεις του, οι οποίες παραβίασαν τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος περί αποκλεισμού συνεργασίας του με κόμματα του πολιτικού συστήματος, υπονομεύουν την ενότητα του Κινήματος, αναδεικνύουν άδηλο σχέδιο διαβολής και ελέγχου του και τον θέτουν εκτός αυτού.

Απευθύνομαι με αγάπη σε όλους τους πολίτες και σας ζητώ να περιφρουρείτε την ενότητα για να μεγαλουργήσει η Κοινότητα των Πολιτών»

Την περασμένη εβδομάδα ο Θ. Αυγερινός δήλωσε πως αποχώρησε από την ομάδα επικοινωνίας της «Ελπίδας», αναφέροντας πως είχε παρατηρήσει ότι λειτουργούσε «ένα δεύτερο γραφείο Τύπου», κάνοντας λόγο για λόγο για «ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες των διαδρόμων»

«Ενημερώνω φίλους και συνοδοιπόρους, γνωστούς και αγνώστους, συναδέλφους και συναγωνιστές –οι εχθροί τα ξέρουν ήδη– ότι εδώ και πολλές ημέρες δεν έχω ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνιακή δραστηριότητα της “ΕΛΠΙΔΑΣ για τη Δημοκρατία”, ούτε έχω πλέον την εκπροσώπησή της στα ΜΜΕ.

Όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί “συμβουλάτορες” των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για ένα Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά για να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις εναλλακτικές λύσεις, ώστε να έρθουν επιτέλους οι πολίτες στην εξουσία και η δημοκρατία μας να λειτουργήσει.

Καθείς αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλείψεις του, προπαντός για τις εξετάσεις που επιλέγει να δώσει. Καθείς εφ’ ω ετάχθη, λοιπόν. Προς το παρόν επιλέγω να πάω μερικές ημέρες διακοπές» είχε γράψει στα σόσιαλ.

Η αντίδραση του Αυγερινού

Μετά την ανακοίνωση της Καρυστιανού, ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε με το βιβλίο… «ζητείται ελπίς» και σχολιάζοντας με την φράση «ωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι», αφήνοντας αιχμές για… εγωμανία της Καρυστιανού.

…μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπολέσαι…

ΥΓ. Ας διαβάζουμε τυπωμένα βιβλία στις διακοπές. Μορφώνουν, παρηγορούν, προστατεύουν από τις εγωμανίες… pic.twitter.com/jYnCrQOmzC — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) August 2, 2026

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