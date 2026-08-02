Φωτιά στην Δυτική Αττική: Εθελοντής έσωσε δεκάδες σπίτια κάηκε το δικό του (Video)

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Ο εθελοντής δασοπυροσβέστης στην περιοχή των Βιλίων, Γρηγόρης Σχίζας, έδινε για τρεις ημέρες μάχη με τη φωτιά που στη Δυτική Αττική. Ωστόσο όσο προσπαθούσε να βοηθήσει τους συμπολίτες του, έγινε ο ίδιος θύμα της τραγωδίας, αφού η φωτιά κατέστρεψε το σπίτι του.

Με την ομάδα του, είχε σώσει πάνω από 10 σπίτια στην περιοχή, όμως έμαθε ότι το δικό του σπίτι είχε γίνει στάχτη.

«Δυστυχώς, η τραγική ειρωνεία είναι αυτή… Είμαστε εθελοντές έχουμε γλιτώσει σπίτια συνανθρώπων μας, έχουμε γλιτώσει περιουσίες, εχτές δεν βρέθηκε κάποιος να γλιτώσει το δικό μου. Ήταν στο έλεος της φωτιάς, κάηκε “άβρεχτο” που λέμε», είπε ο εθελοντής.

«Δυστυχώς, το σπίτι έμεινε μόνο ντουβάρια», συμπλήρωσε, ενώ οι εικόνες από το κατεστραμμένο σπίτι του, είναι συγκλονιστικές.

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