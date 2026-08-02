Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε αστυνομικό τμήμα – Τουλάχιστον 14 νεκροί

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Τουλάχιστον 14 άτομα σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας έξω από αστυνομικό τμήμα στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με μια ομάδα διάσωσης και έναν τοπικό αξιωματικό της αστυνομίας, καθώς στην χώρα παρατηρείται μια εξάπλωση των ανταρτικών κινημάτων.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Καμπάλ, στην περιφέρεια Σουάτ, η οποία ανήκει στην επαρχία Χαϊμπέρ Παχτούνχβα του Πακιστάν.

🚨 BREAKING: A massive suicide blast has rocked the Kabal Police Station in Swat district, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. 💥



A peace rally was also underway nearby when the explosion occurred. Ateast 16 including 10 policemen killed and many injured.https://t.co/BY4gZrpFoo — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 2, 2026

Στην ίδια περιοχή πραγματοποιούνταν σήμερα συγκέντρωση τοπικών κατοίκων υπέρ της αστυνομίας, αλλά δεν είναι σαφές εάν η συγκέντρωση αυτή ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Ο Φίντα Χουσέιν, περιφερειακός αξιωματικός της αστυνομίας, δήλωσε ότι μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται πέντε ⁠αστυνομικοί και οκτώ ⁠πολίτες. Το 14ο άτομο θεωρείται ότι ήταν ο βομβιστής αυτοκτονίας, όπως ανέφερε ο ίδιος στο Reuters.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον 18 άτομα τραυματίστηκαν. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι είχε ξεκινήσει επιχείρηση για τη σύλληψη όσων ενδέχεται να συνέδραμαν στην επίθεση.

Ο πρωθυπουργός Μουχάμαντ Σεμπάζ Σαρίφ εξέφρασε την «βαθιά θλίψη και οδύνη του για την βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας».

Η δραστηριότητα των ανταρτών στις παραμεθόριες περιοχές του Πακιστάν έχει αυξηθεί απότομα τους τελευταίους μήνες, και έχει στόχο κυρίως τον στρατό και την αστυνομία.

Η πακιστανική κυβέρνηση αποδίδει την ευθύνη για την κλιμάκωση της βίας στους Αφγανούς Ταλιμπάν, κατηγορώντας τους ότι παρέχουν υποστήριξη στους αντάρτες. Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν έχει αρνηθεί τις κατηγορίες.

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