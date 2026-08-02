«Δεν είχαν ιδέα»: Το Ισραήλ έμαθε από ανάρτηση του Τραμπ ότι ακυρώθηκε το κοινό πλήγμα κατά του Ιράν

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Το Ισραήλ… αιφνιδιάστηκε από την απόφαση του Τραμπ να μην πραγματοποιηθούν τα κοινά πλήγματα των δύο χωρών κατά του Ιράν.

Μάλιστα, σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, η κυβέρνηση δεν είχε ιδέα για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου και την έμαθε από την… ανάρτησή του.

Τελ Αβίβ και Ουάσιγκτον είχαν σχεδιάζει από κοινού επιθέσεις κατά των Ιρανών, όμως ο Τραμπ το μετάνιωσε, αλλά όπως φαίνεται δεν μπήκε καν στον κόπο να ενημερώσει την κυβέρνηση Νετανιάχου, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του Ισραήλ στο Channel 12.

«Για ώρες βρισκόμασταν σε πραγματική αβεβαιότητα. Ο πρόεδρος Τραμπ μάς άφησε στο σκοτάδι. Ανώτεροι αξιωματικοί ενημερώνονταν για τις εξελίξεις από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε η πηγή.

Το δε εκπληκτικό είναι πως τόσο ο Νετανιάχου, όσο και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς, αλλά και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όταν είδαν την ανάρτηση του Τραμπ εκτίμησαν ότι επρόκειτο για… παραπλανητικό ελιγμό με στόχο να ηρεμήσει το Ιράν.

«Τη στιγμή που μειώνουμε το επίπεδο συναγερμού, χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναδιοργανωθούμε. Είναι απογοητευτικό να δεσμεύουμε όλους τους πόρους μας σε ένα μέτωπο και στη συνέχεια να διαπιστώνουμε ότι βρισκόμασταν σε ύψιστη επιφυλακή χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο τελικός στόχος του προέδρου», ανέφερε ακόμη ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Βέβαια, όλα αυτά δεν αποκλείεται να είναι και… στάχτη στα μάτια των Ιρανών προκειμένου να τους αιφνιδιάσουν.

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