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02.08.2026 22:45

Ο Μαδούρο με ανάρτηση αλά… Τραμπ χαιρετίζει τον διάλογο για την πολιτική μετάβαση στη Βενεζουέλα

02.08.2026 22:45
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Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής στη Νέα Υόρκη, ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας ο Νικολάς Μαδούρο, «χαιρέτισε» την «προσπάθεια διαλόγου» για την επόμενη ημέρα σε πολιτικό επίπεδο στην πατρίδ του.

Κυβέρνηση και αντιπολίτευση πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, υπό αμερικανική εποπτεία, έναν διάλογο που πολλοί ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε μία θετική πολιτική μετάβαση και εκλογές.

Και ο Μαδούρο, χαιρέτισε την κίνηση με ανάρτηση που χρησιμοποίησε και κεφαλαία γράμματα σε λέξεις «κλειδί» -όπως κάνει και ο Τραμπ στις αναρτήσεις του- ελπίζοντας για θετική εξέλιξη.

«Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό. (….) Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου που συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της συνάντησης μεταξύ των Βενεζουελανών», έγραψε σε μήνυμα στο Telegram.

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