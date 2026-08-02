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02.08.2026 13:23

Ινδονησία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι από φωτιά σε φέρι

02.08.2026 13:23
indonisia_ereuna

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Τουλάχιστον πέντε νεκροί και 41 αγνοούμενοι, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ένα φέρι, στα ανοιχτά του νησιού Μαδούρα της Ινδονησίας, όπως ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της, η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια της πυρκαγιάς, τον συνολικό αριθμό των επιβαινόντων ή τη διαδρομή του πλοίου.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Ινδονησία αποτελείται από περισσότερα από 17.000 νησιά και οι θαλάσσιες μετακινήσεις είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες. Ναυτικά δυστυχήματα καταγράφονται συχνά, με την πλημμελή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας και τον συνωστισμό στα πλοία να συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικών προβλημάτων.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 13:45
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