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02.08.2026 11:44

Νότια Κορέα: Κατέγραψε νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας – Στους 42,5 βαθμούς Κελσίου έφτασε ο υδράργυρος

02.08.2026 11:44
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 Η Νότια Κορέα κατέγραψε σήμερα την υψηλότερη της θερμοκρασία από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία το 1904, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στην Γιανγκσάν στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (KMA).

Η θερμοκρασία στην πόλη, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι Μπουσάν, έφτασε τους 42,5 βαθμούς Κελσίου στις 13:26 (τοπική ώρα, 07:26 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία στην ιστοσελίδα της. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχή ημέρα κατά την οποία στη Γιανγκσάν καταγράφονται θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40° Κελσίου.

Το νέο ρεκόρ καταγράφεται ενώ για τους περισσότερους από τους 51 εκατ. κατοίκους έχει εκδοθεί προειδοποίηση για καύσωνα. Πολλές πόλεις καταγράφουν θερμοκρασίες της τάξης των 30 βαθμών Κελσίου. Περισσότερες από είκοσι περιοχές έχουν τεθεί στο ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για ισχυρή ζέστη.

Σύμφωνα με την ΚΜΑ, ο μέσος ετήσιος αριθμός ημερών με καύσωνα στη χώρα αυξήθηκε από 8 τη δεκαετία του 1970 σε 19 κατά τα πέντε τελευταία έτη. Ημέρα καύσωνα θεωρείται αυτή όπου η μέγιστη θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 33 βαθμοί Κελσίου.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 02.08.2026 13:45
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