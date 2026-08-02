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02.08.2026 10:01

Εφιάλτης στις ΗΠΑ: Πυρκαγιές σε πάνω από 1 εκατ. στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον – Εκτεταμένες εκκενώσεις περιοχών

02.08.2026 10:01
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Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από ένα εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσινγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκκενώσεις, ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν, δήλωσαν πολιτειακοί αξιωματούχοι αργά χθες (τοπική ώρα).

Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι μάχονται κατά τουλάχιστον 10 πυρκαγιών σε όλη την πολιτεία, δήλωσε ο Ντέιβ Απδεγκρόουβ, ο επίτροπος της πολιτείας που είναι αρμόδιος για τις δημόσιες εκτάσεις γης, σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο κυβερνήτης Μπομπ Φέργκιουσον κήρυξε χθες το πρωί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την πολιτεία και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το άναμμα φωτιάς.

Δεν έχουν γίνει έως τώρα γνωστοί τραυματισμοί ή θάνατοι λόγω της πυρκαγιάς, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το Σποκάν, μια πόλη 230.000 κατοίκων στην ανατολική Ουάσινγκτον, βρίσκεται αντιμέτωπο με την πυρκαγιά Όουλντ Τρέιλς, που σύμφωνα με τον Τζορτζ Γκάισλερ, επικεφαλής της υπηρεσίας Δασών στην πολιτεία Ουάσινγκτον, είναι ενεργή σε 12.000 στρέμματα και απειλεί 4.000 οικήματα.

Η εταιρία υπηρεσιών κοινής ωφελείας Avista, που δραστηριοποιείται στην ανατολική Ουάσινγκτον, ανέφερε ότι 60.000 άνθρωποι είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, περίπου 1,2 εκατ. στρέμματα έχουν καεί στην πολιτεία της Ουάσινγκτον, δήλωσε ο Απδεγκρόουβ. «Δεν είναι φυσιολογικό αυτό…Σε όλη την πολιτεία της Ουάσινγκτον βλέπουμε φωτιές να μαίνονται», δήλωσε.

«Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι μια τραγωδία»

Η φωτιά στο Σποκάν είναι ένα από τα πέντε «μεγάλα συμπλέγματα πυρκαγιών» στην πολιτεία, δήλωσε ο Γκάισλερ. Η μεγαλύτερη, η πυρκαγιά Κάιζερ Κάνιον στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας, εκτείνεται σε περίπου 500.000 στρέμματα, δήλωσε. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πρόβλημα αυτό το καλοκαίρι και σε άλλα τμήματα στις βορειοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ που βρέχονται από τον Ειρηνικό.

Εκτός από την εθνοφρουρά, στις επιχειρήσεις πυρόσβεσης συμμετέχουν πυροσβέστες από περισσότερες από δέκα πολιτείες, δήλωσαν αξιωματούχοι της Ουάσινγκτον σε συνέντευξη Τύπου.

«Αυτό που βλέπουμε εκεί είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο υποστράτηγος Τζεντ Γουέλς, αρχηγός της Εθνοφρουράς της Ουάσιγκτον. «Όταν δύσει ο ήλιος και ανατείλει ξανά το πρωί, νομίζω ότι θα σοκαριστούμε βλέποντας κάποιες από τις εικόνες που θα αποκαλυφθούν εκεί».

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