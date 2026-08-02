«Έχυσα αίμα για να το φτιάξω και τώρα καταστράφηκε»: Συγκλονίζει ο Τάσος Χαλκιάς για το καμένο του σπίτι στο Πόρτο Γερμενό

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Για την απώλεια του εξοχικού του σπιτιού, που καταστράφηκε ολοσχερώς από τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Τάσος Χαλκιάς.

Συγκινημένος, ο ηθοποιός περιέγραψε το σπίτι ως έργο ζωής, χτισμένο με προσωπικό μόχθο, θυσίες και αμέτρητες ώρες δουλειάς.

«Οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου, ό,τι αποκτούν, το αποκτούν με κόπο. Έτσι είναι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό μου που καήκανε, και θα πρέπει να μιλήσουν και αυτοί. Για μένα ήταν ένα χυμένο αίμα, τίποτα άλλο. Έχυσα το αίμα μου για να κάνω αυτό το σπίτι. Τώρα πήγε, στάχτη το χυμένο μου αίμα. Τίποτα άλλο. Είναι κάτι προσωπικό. Αφορά τον προσωπικό μου μόχθο, την προσωπική μου ψυχική διάθεση, την προσωπική μου υγεία, εν γένει του οργανισμού», είπε.

Η ανάρτηση του γιου του

Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του το απόγευμα του Σαββάτου.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τωρα και για λίγο, πένθος», έγραψε ο Άρης Χαλκιάς.

Η οικογένεια του ηθοποιού όπως και εκατοντάδες πυρόπληκτοι βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με την επόμενη ημέρα.

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