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01.08.2026 17:00

Μαρία Κωνσταντάκη: Ήμουν πάρα πολύ σκληρή, έχω υπάρξει πολύ κακοποιητική λεκτικά προς τους φίλους μου (Video)

01.08.2026 17:00
maria konstantaki

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Επικριτική απέναντι στον εαυτό της για τον τρόπο με τον οποίο φερόταν στους φίλους της στο παρελθόν εμφανίστηκε σε συνέντευξή της η Μαρία Κωνσταντάκη.

Η ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως έχει υπάρξει κακοποιητική σε λεκτικό επίπεδο με αγαπημένα της πρόσωπα. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, όπως εξήγησε, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με τους άλλους. Πλέον προσπαθεί να εκφράζει όσα θέλει με πιο ήπιο και προσεκτικό τρόπο, χωρίς να προσβάλλει ή να μειώνει τον άλλον.

Όπως είπε στο vidcast «Butterfly Stories»: «Βλέπω τεράστια διαφορά στο πώς δουλεύω, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια λιγάκι τον τρόπο μου. Σίγουρα ήμουν και πάρα πολύ σκληρή, εννοώ αγωνιώδης. Και έχω υπάρξει και πολύ επίσης κακοποιητική λεκτικά, ας πούμε, σε φίλους μου. Δεν εννοώ ότι τους έβριζα, αλλά επειδή ακριβώς έχω αντίληψη, ξέρω πού θα σε πονέσει και ξέρω πού θα σε χτυπήσω. Και αυτό είναι μια μορφή κακοποίησης, όταν τον χτυπάς τον άλλον με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη».

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός επισήμανε πως τα τελευταία χρόνια επικοινωνεί με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην προσβάλλει τον άλλον. «Αυτό λοιπόν που τώρα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να δουλέψω σε σχέση με τον τρόπο μου και πώς, αν θέλω κάτι να το πω με έναν ωραίο τρόπο, ή να μη θίξω τον άλλον, να μην προσβάλω τον άλλον, να μην αισθανθεί μειονεκτικά, να μην αισθανθεί λίγος, οπότε το καταφέρνω, βλέπω τεράστια διαφορά στην ανταπόκριση», πρόσθεσε.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 01.08.2026 17:14
maria konstantaki
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάκη: Ήμουν πάρα πολύ σκληρή, έχω υπάρξει πολύ κακοποιητική λεκτικά προς τους φίλους μου (Video)

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