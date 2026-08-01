Φωτιά στη Φωκίδα: Πυροσβεστικό παρά λίγο να πέσει πάνω σε τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA – Εξαγριωμένος ο οδηγός (Video)

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Πρωτόγνωρες στιγμές καταγράφηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα Φωκίδας, όταν τηλεοπτικό συνεργείο του MEGA βρέθηκε εκτεθειμένο σε άμεσο κίνδυνο εν μέσω ζωντανής μετάδοσης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης πυροσβεστικό όχημα, εκτελώντας όπισθεν μέσα σε συνθήκες μηδενικής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού, κινήθηκε προς το μέρος του τηλεοπτικού συνεργείου, φτάνοντας μια ανάσα από το να το παρασύρει.

Οι φωνές των δημοσιογράφων και των τεχνικών προειδοποίησαν την τελευταία στιγμή τον οδηγό. Στη συνέχεια μέλος των δυνάμεων κατάσβεσης άρχισε να φωνάζει: «Τι κάθεστε μέσα στη μέση; Τραβηχτείτε! Φύγε από εδώ, δεν βλέπεις την κατάσταση;».

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