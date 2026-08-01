Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες
ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: Μια Κυριακή, αλλιώς… τέλος
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Το μαρτύριο της σταγόνας στα νησιά
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Με λεφτά των ανέργων οι μπίζνες της TEXAN
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το νέο πλαίσιο για προαγωγές – προϊσταμένους
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος
Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή
ΕΣΤΙΑ: Κίνδυνος ισλαμοποιήσεως της Ευρώπης από την εμμονή στην Σένγκεν
ΚONTRA: Κινούμενος κοριός ο Άδωνις Γεωργιάδης
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες
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