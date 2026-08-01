Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ανάσα στους νέους τα αφορολόγητα tips

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Μάχες με πολλά μέτωπα και σε ακραίες συνθήκες

ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο: Μια Κυριακή, αλλιώς… τέλος

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Σαββατοκύριακο: Το μαρτύριο της σταγόνας στα νησιά

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Με λεφτά των ανέργων οι μπίζνες της TEXAN

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το νέο πλαίσιο για προαγωγές – προϊσταμένους

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Το έγκλημα επαναλαμβάνεται με ένοχο το αντιλαϊκό εχθρικό κράτος

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Πανστρατιά για την πολιτική αλλαγή

ΕΣΤΙΑ: Κίνδυνος ισλαμοποιήσεως της Ευρώπης από την εμμονή στην Σένγκεν

ΚONTRA: Κινούμενος κοριός ο Άδωνις Γεωργιάδης

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε πολεμική ετοιμότητα οι τράπεζες

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