Πλοία: Κανονικά τα δρομολόγια από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

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Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται και το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου.
Στον Πειραιά, καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις, αλλά τα πλοία αναχωρούν χωρίς προβλήματα από την ένταση των ανέμων.
Σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία, τα δρομολόγια των επιβατικών πλοίων εκτελούνται κανονικά ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται να αναχωρήσουν:
12 πλοία από Λαύριο
18 από Ραφήνα
23 από Πειραιά – Ακτή Τζελέπη
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