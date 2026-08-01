Σοκαριστικό τροχαίο με δύο φορτηγά στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας: Ένας νεκρός, διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τροχαίο δυστύχημα, με έναν νεκρό, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί του Σαββάτου, στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, λίγο μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το ένα να βρεθεί τουμπαρισμένο στην άκρη του δρόμου, και το δεύτερο να καβαλήσει το τσιμεντένιο διάζωμα της εθνικής, στο 123 χλμ. και να τυλιχτεί στις φλόγες.

Το φορτηγό που τυλίχτηκε στις φλόγες κάηκε ολοσχερώς, ωστόσο ο οδηγός πρόλαβε να το εγκαταλείψει, δυστυχώς όμως ο οδηγός του φορτηγού που τούμπαρε ανασύρθηκε νεκρός.

Στο σημείο επικράτησε πανικός αφού πυκνοί καπνοί είχαν σκεπάσει και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού.

Η αστυνομία προχώρησε σε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η κυκλοφορία προς Θεσσαλονίκη εκτρέπεται από την 115η χιλιομετρική θέση, στο ύψος του Κάστρου.

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας από την 125η χιλιομετρική θέση, στην περιοχή του Μαρτίνου.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Συνελήφθη ελεγχόμενος για λαθρεμπόριο, μετά από απειλή σε ελεγκτές ότι θα στείλει «μπράβους»

Κραυγή αγωνίας για το νότιο Ρέθυμνο: Οι τραγικές ευθύνες του Δήμου για τη βιβλική καταστροφή

Παραλία με κατοικίδιο: Τι επιτρέπεται και πώς προστατεύουμε τον σκύλο από τη ζέστη



