Ομάν: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα στα Στενά του Ορμούζ

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Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα σε απόσταση περίπου 11 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Λίμα του Ομάν, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μηχανοστάσιο και το πλοίο να μείνει ακυβέρνητο, όπως ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO).
Η UKMTO τόνισε ότι «δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για επιπτώσεις στο περιβάλλον» από το περιστατικό.
Η Λίμα βρίσκεται στην Χερσόνησο Μουσαντάμ του Ομάν, στην είσοδο του Στενού του Ορμούζ.
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