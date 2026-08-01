Εννέα νεκροί από ρωσικό «σφυροκόπημα» με βαλλιστικούς πυραύλους στο Κίεβο (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας, έπειτα από ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο δήμαρχος της πόλης έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς, ενώ καταγράφηκαν αρκετοί τραυματίες και υλικές ζημιές σε κτίρια διαφόρων συνοικιών.

Η στρατιωτική διοίκηση επιβεβαίωσε την εκδήλωση πυρκαγιών σε οικήματα μετά την ολοκλήρωση της επίθεσης.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους με βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ η Ουκρανία αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε πυρομαχικά για τα συστήματα αναχαίτισης.

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Ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Κιέβου στη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων, όπως ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα οι ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον προηγούμενο απολογισμό των τεσσάρων νεκρών.

«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση βαλλιστικών πυραύλων», σύμφωνα με ανάρτηση των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών στο Telegram.

Πολλές ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου νωρίτερα κηρύχθηκε από τις ουκρανικές αρχές συναγερμός ενόψει ρωσικής επιδρομής με βαλλιστικούς πυραύλους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην πόλη.

Ο δημοσιογράφος μετέδωσε πως ακούστηκε σειρά τουλάχιστον δέκα ισχυρών εκρήξεων, που ενεργοποίησαν συναγερμούς σταθμευμένων αυτοκινήτων.

«Εκρήξεις στην πόλη. Το Κίεβο υφίσταται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε αρχικά ο δήμαρχος Κλίτσκο, στη 01:36.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση Κιέβου, εκδηλώθηκε «πυρκαγιά σε 6ώροφο ακίνητο στη συνοικία Σολομιάνσκι», ενώ κατά την ίδια πηγή υπήρξαν ζημιές και φωτιές και σε άλλες συνοικίες.

Η πηγή αυτή κήρυξε τον συναγερμό λήξαντα στις 02:47.

Κλιμάκωση των πληγμάτων και έλλειψη πυρομαχικών

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν κλιμακώσει τις τελευταίες εβδομάδες τα πλήγματά τους στην Ουκρανία με βαλλιστικούς πυραύλους, που μπορούν να αναχαιτίσουν μόνο τα αμερικανικού σχεδιασμού συστήματα Patriot στο ουκρανικό οπλοστάσιο.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυρομαχικών, πιο συγκεκριμένα πυραύλων PAC-3 για τα συστήματα αυτά, που οξύνθηκε περαιτέρω μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Το Κίεβο ελπίζει να μπορέσει να παράγει πυραύλους του είδους στο έδαφός της, όπως διαβεβαίωσε πως θα ενέκρινε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Ιουλίου, ωστόσο δεν έχει λάβει ως σήμερα άδεια της κατασκευάστριας.

Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας εντείνουν τις επιδρομές τους κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εναντίον ρωσικών πόλεων ενίοτε πολύ μακριά από τα σύνορα, βάζοντας στο στόχαστρο υποδομές, ιδιαίτερα πετρελαϊκές κι επιμελητειακές.

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