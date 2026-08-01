Τραμπ: Απειλεί το Ιράν με «πολύ δυνατά» πλήγματα – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές

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Νέα, ακόμη σφοδρότερα πλήγματα εναντίον του Ιράν προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προετοιμάζουν επιθέσεις σε διυλιστήρια και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ακόμη και εντός του Σαββατοκύριακου 1 και 2 Αυγούστου.

Περισσότερους από πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου και των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν, η ένοπλη σύγκρουση παρατείνεται, καθώς τα πλήγματα έχουν επαναληφθεί και από τις δύο πλευρές.

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ δυνατά και κάποια στιγμή θα πουν “δεν αντέχουμε άλλο”», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 31 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στην προεδρική εξοχική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τη «Wall Street Journal», η οποία επικαλέστηκε Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιθυμεί την πραγματοποίηση νέων βομβαρδισμών, με στόχο να αναγκαστεί η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αρχίσουν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Νέα πλήγματα και επίθεση σε αμερικανικές βάσεις

Ο στρατός του Ιράν στοχοποίησε την Τετάρτη αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν αμερικανοσαουδαραβικοί βομβαρδισμοί στο Ιράκ, εναντίον ιρακινών ένοπλων οργανώσεων που πρόσκεινται στην Τεχεράνη, ενώ ανακοινώθηκε και νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν.

Το Πακιστάν, το οποίο έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο, διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο εκνευρισμένος από την έλλειψη προόδου τόσο στο πεδίο των μαχών όσο και στο τραπέζι των συνομιλιών.

Στο στόχαστρο διυλιστήρια και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια

Το CBS News, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, μετέδωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιάζουν μία από τις σφοδρότερες έως σήμερα εκστρατείες βομβαρδισμών εναντίον ενεργειακών υποδομών του Ιράν.

Τα πλήγματα ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ συζητήθηκε το ενδεχόμενο να έχουν ολοκληρωθεί πριν ανοίξουν οι χρηματαγορές τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Τεχεράνη. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται διυλιστήρια πετρελαίου και ηλεκτροπαραγωγικά εργοστάσια.

Δεν έχει δοθεί ακόμη η τελική εντολή

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει ακόμη την τελική εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν στην επιχείρηση, σύμφωνα με τις πηγές του CBS News.

Η πραγματοποίησή της θα σηματοδοτούσε την επιστροφή του Ισραήλ στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, μετά την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούλιο.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πάντως στο αμερικανικό δίκτυο ότι το Ισραήλ δεν έχει ενημερωθεί για απόφαση επανέναρξης γενικευμένων επιχειρήσεων ούτε έχει κληθεί να συμμετάσχει σε νέα στρατιωτική δράση.

Επιφυλάξεις στο εσωτερικό του Λευκού Οίκου

Τα σχέδια για επίθεση στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν συζητήθηκαν κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Καμπ Ντέιβιντ.

Σύμφωνα με το CBS News, ορισμένοι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις, προειδοποιώντας για τις πολιτικές και οικονομικές συνέπειες μιας τέτοιας επιχείρησης.

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