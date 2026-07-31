Χαμάς: Συμφωνία για αφοπλισμό στη Γάζα – Τι προβλέπει η δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Takeaways by to pontiki AI Η Χαμάς επιβεβαίωσε τη σύναψη συμφωνίας για τον αφοπλισμό της στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η διαδικασία προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ την ευθύνη για την απογραφή και την αποθήκευση των όπλων θα αναλάβει ειδική Εθνική Επιτροπή αποτελούμενη από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες.

Το Συμβούλιο της Ειρήνης θα επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας, συνεργαζόμενο με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη και πολυεθνικά στρατεύματα για τη διασφάλιση της περιοχής.

Ωστόσο, το Ισραήλ διατηρεί επιφυλάξεις, δηλώνοντας πως δεν θα αποσυρθεί πλήρως από τη Γάζα προτού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων ομάδων.

Οι εμπλεκόμενες πλευρές αναμένεται να συζητήσουν τις τεχνικές λεπτομέρειες και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της συμφωνίας με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Η Χαμάς τόνισε πως η τήρηση των δεσμεύσεων από την ισραηλινή πλευρά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Η Χαμάς επιβεβαίωσε σήμερα τη σύναψη συμφωνίας για τον αφοπλισμό της στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Ο αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος αποτελεί βασικό σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Η συμφωνία αφορά την έναρξη της δεύτερης φάσης της εκεχειρίας που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2025 μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Οι σχετικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται εδώ και εβδομάδες στην Αίγυπτο.

Ο Γκάζι Χάμαντ, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι το κίνημα έκανε «υποχωρήσεις για το καλό του λαού μας και της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να τον σώσει από τον θάνατο και τον εκτοπισμό».

Κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο:

Απελευθερώθηκαν οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνταν στη Γάζα.

Οι όμηροι είχαν απαχθεί κατά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, απελευθερώθηκαν Παλαιστίνιοι κρατούμενοι από ισραηλινές φυλακές.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η αποχώρηση συνδέεται με:

Τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Τη διάλυση και άλλων ένοπλων ομάδων στη Γάζα.

Την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης.

Την αποχή του Ισραήλ από τη διαδικασία αφοπλισμού.

«Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, τα στοιχεία του οποίου πρέπει να παραμείνουν αλληλένδετα», δήλωσε ο Χάμαντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει «τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και οποιασδήποτε άλλης ένοπλης ομάδας στη Γάζα».

Ποιος θα αναλάβει την εφαρμογή της συμφωνίας

Κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της συμφωνίας θα έχει το Συμβούλιο της Ειρήνης, ο θεσμός που ίδρυσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, η Εθνική Επιτροπή για τη Διακυβέρνηση της Γάζας θα είναι η μόνη αρμόδια για:

Την απογραφή των όπλων.

Την παραλαβή τους.

Την αποθήκευσή τους.

Η Επιτροπή αποτελείται από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, οι οποίοι ορίστηκαν από το Συμβούλιο της Ειρήνης για να διαχειριστούν την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

«Το Ισραήλ δεν θα επέμβει στο ζήτημα του αφοπλισμού. Η Εθνική Επιτροπή είναι το μόνο όργανο που θα αναλάβει το έργο αυτό», υπογράμμισε ο Χάμαντ.

Αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε, επίσης, ότι το κίνημα βασίζεται στους μεσολαβητές και στο Συμβούλιο της Ειρήνης, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Η θέση του Ισραήλ για την αποχώρηση

Πολιτική πηγή από το Ισραήλ δήλωσε την Πέμπτη στο AFP ότι δεν θα υπάρξει ισραηλινή απόσυρση από την αποκαλούμενη «κίτρινη γραμμή», έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πλήρως και η Γάζα αποστρατιωτικοποιηθεί εντελώς.

Η «κίτρινη γραμμή» είναι η ονομασία που έχει δώσει το Ισραήλ στη γραμμή που διαχωρίζει:

Τη ζώνη που ελέγχει η Χαμάς.

Τη ζώνη που ελέγχει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα.

Μετά την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, προβλέπεται η ανάπτυξη της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

Πρόκειται για μια νεοσύστατη δομή, η οποία αποσκοπεί στη συγκέντρωση πολυεθνικών στρατευμάτων υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ειρήνης.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η δύναμη αυτή θα συνεργαστεί με μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα.

Τι θα γίνει από εδώ και πέρα

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας με τους μεσολαβητές:

Την Αίγυπτο.

Τις ΗΠΑ.

Το Κατάρ.

Την Τουρκία.

Οι δύο πλευρές θα πρέπει επίσης να καταλήξουν σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, διαδικασία η οποία, σύμφωνα με τη Χαμάς, θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο εβδομάδες.

Συνάντηση των μεσολαβητών αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα στο Κάιρο.

«Πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε κάθε λεπτομέρεια: στον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η συμφωνία, στη στιγμή που θα εφαρμοστεί και στους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν την εφαρμογή της. Όλα αυτά θα γίνουν τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Χάμαντ.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας εξαρτάται από την τήρηση των ισραηλινών δεσμεύσεων.

«Εάν το Ισραήλ δεν εφαρμόσει τη συμφωνία, ούτε εμείς θα το κάνουμε», ανέφερε.

Ο Νικολάι Μλαντένοφ, επικεφαλής του Συμβουλίου της Ειρήνης, δήλωσε ότι η εφαρμογή και η επαλήθευση της συμφωνίας πρέπει να είναι ουσιαστικές.

«Η απόσυρση πρέπει να προχωρήσει σε συνδυασμό με τον αφοπλισμό», σημείωσε.

Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

Παρά την έναρξη της εκεχειρίας τον Οκτώβριο του 2025, το Ισραήλ εξακολουθεί να πραγματοποιεί σχεδόν καθημερινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, της οποίας ελέγχει το 60%.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε σκηνές, καθώς μεγάλο μέρος της Γάζας έχει ισοπεδωθεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Ο πληθυσμός του παλαιστινιακού θύλακα παραμένει αντιμέτωπος με βαθιά ανθρωπιστική κρίση.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 1.124 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Κατά την ίδια περίοδο, το Ισραήλ έχει ανακοινώσει τον θάνατο πέντε στρατιωτικών του και ενός συμβασιούχου.

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