Τραμπ: «Ιστορική συμφωνία» για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς στη Γάζα – Τι προβλέπει το σχέδιο

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του «Συμβουλίου Ειρήνης».

Η εξέλιξη αποτελεί κεντρικό μέρος του αμερικανικού σχεδίου για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, η οποία αποσκοπεί στον οριστικό τερματισμό του πολέμου.

Με την ολοκλήρωση του αφοπλισμού, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τον θύλακο, ενώ η ασφάλεια θα ανατεθεί σε υπό σύσταση Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Ο παραδοθείς οπλισμός των παλαιστινιακών παρατάξεων πρόκειται να μεταβιβαστεί στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης, η οποία θα αναλάβει προσωρινά τη διοικητική διαχείριση της περιοχής.

Στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στην Αίγυπτο συμμετέχουν επίσης το Κατάρ και η Τουρκία ως μεσολαβητές.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο ίδρυσε ο ίδιος, κατέληξε σε συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των υπόλοιπων ένοπλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Η εξέλιξη αποτελεί βασικό σκέλος του αμερικανικού σχεδίου για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας και, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ανοίγει τον δρόμο για «διαρκή ειρήνη και ασφάλεια» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Δύο στελέχη της Χαμάς επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι επιτεύχθηκε συμφωνία, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν επί εβδομάδες στην Αίγυπτο.

Τι προβλέπει η δεύτερη φάση του σχεδίου

Οι συνομιλίες είχαν στόχο την εφαρμογή της δεύτερης φάσης της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου 2025, με σκοπό τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Το αμερικανικό σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τον θύλακο και την ανάπτυξη της υπό σύσταση Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης.

«Σήμερα, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Πρόκειται για μνημειώδες βήμα προς τη διαρκή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αποχώρηση του ισραηλινού στρατού μετά τον αφοπλισμό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από τη Λωρίδα της Γάζας μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός της Χαμάς και των υπόλοιπων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων.

«Μόλις ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης θα συνεργαστεί με νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη, ώστε να εγγυηθεί την ασφάλεια στη Γάζα για τους κατοίκους της και τους γείτονές της», ανέφερε.

Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης βρίσκεται ακόμη υπό σύσταση και αναμένεται να στελεχωθεί από στρατιωτικούς διαφόρων κρατών, υπό την αιγίδα του «Συμβουλίου Ειρήνης».

«Ευρεία σύγκλιση» στις διαπραγματεύσεις

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς είχε αναφέρει νωρίτερα ότι υπήρχε «ευρεία σύγκλιση» σε διάφορα σημεία που αφορούν τον αφοπλισμό.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Χαμάς είχε διαβιβάσει στους μεσολαβητές τροποποιήσεις επί του οδικού χάρτη που πρότεινε η Ουάσιγκτον και ανέμενε την απάντηση του Ισραήλ.

Το Κάιρο αναμένεται να φιλοξενήσει σύντομα νέα συνάντηση των μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας. Στην ομάδα των μεσολαβητών συμμετέχουν, εκτός από την Αίγυπτο, το Κατάρ, η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το δίκτυο Al Qahera News, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τις αιγυπτιακές κρατικές υπηρεσίες.

Παράδοση του οπλισμού σε μεταβατική παλαιστινιακή διοίκηση

Διπλωματική πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι ο οπλισμός των παλαιστινιακών παρατάξεων αναμένεται να παραδοθεί στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας.

Πρόκειται για σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών, το οποίο σχεδιάζεται να αναλάβει για μεταβατική περίοδο τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιχείρηση παράδοσης του οπλισμού αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε συντονισμό με τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης.

Η Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας έχει προς το παρόν την έδρα της στην Αίγυπτο και, σύμφωνα με αιγυπτιακά και παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ δεν της επιτρέπει ακόμη την πρόσβαση στον παλαιστινιακό θύλακο.

Οι απαιτήσεις του Ισραήλ και η μεταβίβαση των ευθυνών

Το Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις του οποίου ελέγχουν περισσότερο από το 60% της Λωρίδας της Γάζας, απαιτεί τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και των άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, προκειμένου να συναινέσει στην εφαρμογή του οδικού χάρτη, γνωστού και ως «σχέδιο 20 σημείων» του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε στις αρχές Ιουλίου ότι διέλυσε την επιτροπή που διαχειριζόταν τις πολιτικές υποθέσεις στη Γάζα από το 2007, όταν κατέλαβε την εξουσία στον θύλακο, και ότι σκόπευε να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές της στην Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης της Γάζας.

Παρότι η επιτροπή παρουσιάζεται ως προσωρινός διοικητικός μηχανισμός, Ευρωπαίοι και Άραβες αξιωματούχοι επιμένουν ότι απαιτείται ευρύτερη πολιτική προοπτική, με συμμετοχή και προϋπαρχόντων παλαιστινιακών θεσμών.

Το Ισραήλ αντιτίθεται στην παραμονή ή την επιστροφή της Χαμάς στην εξουσία, αλλά μέχρι στιγμής απορρίπτει και το ενδεχόμενο να αναλάβει απευθείας τη διοίκηση της Γάζας η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα.

Ο ρόλος της Αιγύπτου

Η Αίγυπτος διαδραματίζει εδώ και δεκαετίες ρόλο μεσολαβητή μεταξύ των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων και του Ισραήλ.

Το Κάιρο έχει υπογράψει συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ και έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία, τον αφοπλισμό και τη μεταβατική διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Συνεχίζονται η βία και η ανθρωπιστική κρίση

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 αποτέλεσε το έναυσμα για τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του κυβερνητικού μηχανισμού της Χαμάς, περισσότεροι από 73.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο. Τα στοιχεία του υπουργείου χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, η βία στη Λωρίδα της Γάζας δεν έχει σταματήσει. Ισραηλινά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους την Πέμπτη, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Την ίδια ώρα, ο πληθυσμός της Γάζας παραμένει βυθισμένος σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

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