Κωνσταντοπούλου κατά Πολύζου στη Βουλή: «Έχει άλλο όνομα, είναι γεννημένη στην Τιφλίδα, πέσαμε θύματα απάτης όταν την βάλαμε υποψήφια» – Η παρέμβαση Κακλαμάνη

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Στην αντιπαράθεσή της με τη δημοσιογράφο Βασιλική Πολύζου επανήλθε η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής, επαναλαμβάνοντας τις καταγγελίες της για «ακροδεξιό θύλακα εντός της ΕΛΑΣ» που, όπως ανέφερε, «κατελήφθη στα υπόγεια της Βουλής».

Μιλώντας στην Ολομέλεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε στη Βασιλική Πολύζου, πρώην εργαζόμενη την οποία έχει καταγγείλει «για εγκληματική οργάνωση», υποστηρίζοντας ότι «φέρει έτερο όνομα».

«Εμφανίζεται εδώ ως Πολύζου, ενώ το όνομα με το οποίο έκανε δικαιοπραξίες προ πενταετίας είναι Βέρα Τζιρίδη και είναι γεννημένη στην Τιφλίδα της Γεωργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα στοιχεία της Βασιλικής Πολύζου εξακολουθούν να βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Πλεύσης Ελευθερίας, όπου εμφανίζεται ως υποψήφια του κόμματος στις ευρωεκλογές του 2024. Το συγκεκριμένο στοιχείο επικαλέστηκε στην Ολομέλεια ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου, με την κ. Κωνσταντοπούλου να απαντά: «Πέσαμε θύματα απάτης».

Το επεισόδιο στη Βουλή και η μήνυση μετά τη διαμάχη

Η νέα τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου ήρθε λίγες ώρες μετά από νέο περιστατικό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το πρωί της Πέμπτης, 30/7, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μπήκε στο κυλικείο των αστυνομικών της Βουλής και κάλεσε την αστυνομία σε βάρος της Βασιλικής Πολύζου, με την οποία βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Η ίδια, μάλιστα, κατέγραψε τη σκηνή σε βίντεο.

Η Βασιλική Πολύζου δεν είχε μαζί της αστυνομική ταυτότητα και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος για εξακρίβωση στοιχείων. Μέσω του δικηγόρου της, Φαήλου Κρανιδιώτη, κατέθεσε μήνυση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ προανήγγειλε και αστική αγωγή για αποζημίωση.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Βασιλική Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας κατά φορέα που συνδέεται άμεσα με την Πλεύση Ελευθερίας, διεκδικώντας δεδουλευμένα και υποστηρίζοντας ότι παρέμενε απλήρωτη επί μήνες.

Κακλαμάνης: «Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της»

Παρέμβαση για το περιστατικό έκανε και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Αναφερόμενος στο επεισόδιο με τη διαπιστευμένη κοινοβουλευτική συντάκτρια, τόνισε προς τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Κουμάντο στη Βουλή μπορεί να κάνει μόνον ο πρόεδρός της».

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέφερε ότι έδωσε οδηγίες στον φρούραρχο πως μόνο η Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλευτών (ΥΑΒΕ) έχει τη δυνατότητα να ζητά στοιχεία ταυτότητας.

«Δεν έχετε την υποχρέωση να δίνετε απαντήσεις για τα στοιχεία σας σε κανέναν πλην της ΥΑΒΕ. Κανένας άλλος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία», είπε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι διαπιστευμένοι κοινοβουλευτικοί συντάκτες έχουν «την πλήρη κάλυψη και στήριξή» του.

Επιπλέον, διευκρίνισε ότι οι δημοσιογράφοι μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλους τους χώρους της Βουλής, εκτός από την Ολομέλεια, τους χώρους της αστυνομίας και το εντευκτήριο των βουλευτών. Ο κ. Κακλαμάνης απέφυγε να τοποθετηθεί για τη δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών, σημειώνοντας ότι «έχει υπεισέλθει ήδη η Δικαιοσύνη».

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