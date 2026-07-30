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30.07.2026 21:18

Κωνσταντοπούλου: Πώς η ΝΔ κρατάει στους κόλπους της τον μισογύνη και σεξιστή Κυριαζίδη; – Δεν θα το αφήσω να ξεχαστεί

30.07.2026 21:18
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Για μια «πολύ συγκεκριμένη επιχείρηση στοχοποίησης» εναντίον της από την κυβέρνηση, έκανε λόγο μιλώντας την Πέμπτη, 30/7, στη Βουλή, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα της είπε πριν λίγες ημέρες στην ολομέλεια ο «γαλάζιος» βουλευτής Δημήτρης Κυριαζίδης.

Η κ. Κωνσταντοπούλου, είπε επίσης: «Όταν η κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε “γιατί πήρατε πίσω τον Κυριαζίδη;”, είπε “εντάξει δεν έκανε και κανένα έγκλημα”. Πρέπει να φτάσουμε δηλαδή σε κανονικό έγκλημα για να τον απομακρύνετε; Για ποιο λόγο το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει τοποθετηθεί για την προχθεσινή ακραία επίθεση;…Πώς είναι δυνατόν η ΝΔ να κρατάει στους κόλπους της έναν τέτοιο μισογύνη, σεξιστή; Και πώς είναι δυνατόν η κυβέρνηση να ποντάρει στο ότι αυτό το θέμα θα ξεχαστεί; Δεν θα ξεχαστεί, γιατί δεν θα το αφήσω εγώ, αλλά και γιατί υπάρχουν εδώ μέσα πολλές και πολλοί που δεν θα το αφήσουν να ξεχαστεί».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε ότι ως κοινοβουλευτικός αρχηγός έχει δεχθεί «όχι μόνο σεξιστικές επιθέσεις», αλλά και «δολοφονικές εκστρατείες κατά της προσωπικότητάς» της

Στη συνέχεια η κ. Κωνσταντοπούλου, με αφορμή τον θάνατο των τριών πυροσβεστών στα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο και Γύθειο, δήλωσε ότι «οι εποχικοί πυροσβέστες, ένας εκ των οποίων, έχασε τη ζωή του χθες, ξυλοκοπήθηκαν άγρια επί κ. Τουρνά υφυπουργού». Επίσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε ότι «ο κ. Τουρνάς, έχει πει για τους πενταετούς θητείας πυροσβέστες, όπου ένας πενταετούς θητείας χάθηκε χθες, έχει πει ότι “είναι η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος”. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν τη ζωή τους και πέφτουν στη φωτιά, με πλημμελέστατη πρόνοια και εξάρτηση, είναι εισβολείς ή καταστροφείς, για τον Κ. Τουρνά».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση για το ότι «οι δαπάνες που γίνονται σε σχέση με τον αριθμό των αστυνομικών στη χώρα, είναι δαπάνες που παραπέμπουν σε αυταρχικά καθεστώτα. Οι δημοκρατίες, δεν έχουν τέτοιου είδους αστυνομία και πολύ περισσότερο οι δημοκρατίες δεν χρησιμοποιούν την αστυνομία για να καταστέλλει πολιτικούς αρχηγούς, για να καταστέλλει εργαζομένους, για να καταστέλλει μαχόμενα πρόσωπα…».

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