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30.07.2026 20:44

Αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση για λάθη στο σχεδιασμό της πυρόσβεσης, μετά την τραγική απώλεια των 3 πυροσβεστών

30.07.2026 20:44
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  • Ο πρωθυπουργός και η Βουλή απέτισαν φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στο Ρέθυμνο και στο Γύθειο.
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και αναφέρθηκε στον μελλοντικό εκσυγχρονισμό των εναέριων μέσων πυρόσβεσης της χώρας.
  • Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον σχεδιασμό, στην πρόληψη και στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Οι πολιτικοί αρχηγοί κατηγόρησαν την κυβερνητική πλευρά για απουσία ουσιαστικών μέτρων προστασίας και πλημμελή στελέχωση των υπηρεσιών πυρόσβεσης.

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Σφοδρή κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα στου σχεδιασμού της πυρόσβεσης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μετά τον τραγικό θάνατο εν ώρα καθήκοντος των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γύθειο. Φόρο τιμής απέτισαν ο πρωθυπουργός και η Βουλή για τους τρεις εργαζόμενους.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην τραγική απώλεια των πυροσβεστών που έπεσαν σε ώρα καθήκοντος στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποτίοντας φόρο τιμής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του: «Η πολιτεία τους τιμά, στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους. Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει, καλώς εχόντων το 2028, το πρώτο καινούργιο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα, είναι ο μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας την μέγιστη προσοχή».

Η Βουλή τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, στο Ρέθυμνο και το Γύθειο.

Για τραγικά λάθη κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Κριτική άσκησε στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη σχεδιασμού και ανθεκτικών υποδομών, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναφέρει ότι: «Στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο έχασαν τη ζωή τους. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο Πυροσβεστικό Σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους: «Ο κ. Μητσοτάκης, αντί να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις σε πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε πάλι τη γνωστή “κασέτα” της “κλιματικής κρίσης” και της “ατομικής ευθύνης”».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μελίδης, τονίζει πως: «Οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία στον σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε: «Η πρόληψη είναι ο όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζωών που είναι το χειρότερο».

Ο Δημήτρης Νατσιός, πρόεδρος της Νίκης, σχολίασε πως: «πριν από δύο χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολείς, επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας (μιλάμε για την κυβέρνηση) λοιπόν περισσεύουν».

Η πρόεδρος της Πλεύσης ΕλευθερίαςΖωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο ΟΡΕΝ επισήμανε ότι: «Δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης. Είναι ζητήματα ελλειμμάτων και ελλείμματα στην πολιτική προστασία, στα θέματα του εξοπλισμού».

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