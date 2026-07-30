Μητσοτάκης στο υπουργικό: Στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των πυροσβεστών – Έχουμε μπροστά μας δύσκολες ημέρες με τις φωτιές

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με αναφορά στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της Πολιτικής Προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

«Εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη. Η Πολιτεία τούς τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Περιέγραψε παράλληλα τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες η Ελλάδα συνδράμει μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ακόμη ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην ευρωπαϊκή συμφωνία για την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Canadair, επισημαίνοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα μας το 2028, ενισχύοντας τον στόλο της εναέριας πυρόσβεσης.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε ότι η αντιπυρική περίοδος απέχει ακόμη από το τέλος της. «Έχουμε ακόμη μπροστά μας δύσκολες μέρες», είπε, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν «τη μέγιστη προσοχή», καθώς οι συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, στην κινητικότητα για το Κυπριακό σημειώνοντας ότι «η ελληνική δίπλα στην κυπριακή διπλωματία, έχει καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις». «Πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης Διάσκεψης υπό την αιγίδα του ΓΓ ΟΗΕ να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Όσον αφορά στην ατζέντα του υπουργικού συμβουλίου, επεσήμανε ότι κεντρική θέση έχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στους δρόμους έκανε λόγο για στοίχημα διαρκείας, συμπληρώνοντας ότι επί δεκαετίες η χώρα μας θρηνεί χαμένες ζωές στην άσφαλτο και ότι πρόκειται για παρεμβάσεις οι οποίες, πλέον, αποδίδουν.

Μέσα στο καλοκαίρι, θα κλιμακωθεί η καμπάνια «Θα ζήσω» και ένας κύκλος στοχευμένης ενημέρωσης των οδηγών σε συνεργασία με τον κλάδο ενοικίασης οχημάτων. Το μήνυμα είναι ένα: απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, αλλά επιστρέφουμε ασφαλείς, επεσήμανε.



Για τη διαχείριση του νερού, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι σήμερα ψηφίζεται η σημαντική δομική μεταρρύθμιση, βάζοντας οριστικά τέλος στον αδιανόητο πολυκερματισμό.

Όπως είπε, η Πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας τον δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση και για τάχα εμπορευματοποίησή του.

«Λυπάμαι για τη στάση της αντιπολίτευσης, και το αίτημα αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ«, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μικροκομματική προσέγγιση σε πρόβλημα που απαιτεί δραστικές λύσεις.

Επεσήμανε ακόμη ότι θα υπάρξουν και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις για διαχείριση νερού ενόψει ΔΕΘ.



Για τη σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια, ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά: « Δεν αναφέρομαι στην τυχόν κατασκευή ή μη πυρηνικών σταθμών, αλλά στην έγκαιρη επιστημονική διερεύνηση και χάραξη ενός οριοθετημένου πλαισίου, ώστε η χώρα μας να μην μείνει ουραγός των διεθνών εξελίξεων.»



Παράλληλα, αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, την 31η Αυγούστου, έκανε λόγο για 117 έργα και ορόσημά του που βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως είπε, όλα θα ολοκληρωθούν όπως τα έχουμε προγραμματίσει μέσα στον επόμενο μήνα.

Αναλυτικά, τα οκτώ θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

Εισήγηση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη , τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου , τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια.

, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης , τον υπουργό Επικρατείας και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με τις νέες πρωτοβουλίες και τα αποτελέσματα της πολιτικής για την οδική ασφάλεια. Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα.

για την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ύδατα. Παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας.

του νομοσχεδίου για τη δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

και τον υφυπουργό, του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1711 ως προς τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου.

και τον υφυπουργό των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1712 σχετικά με την πρόληψη και της καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/1203 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου. Εισήγηση από τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026.

σχετικά με την αναθεώρηση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2026. Εισήγηση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τον υφυπουργό, Νίκο Τσάφο σχετικά με την σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια.

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