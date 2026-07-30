Τετ α τετ Μητσοτάκη – Δούκα στο Μαξίμου την Παρασκευή

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10:00 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις μήνες είχαν διασταυρώσει τα πυρά τους με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου της Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανάπλασή της και την ενσωμάτωσή της στον ιστορικό και αρχαιολογικό πυρήνα της Αθήνας.
Διαβάστε επίσης:
Κόντρα ΕΛΑΣ-ΠΑΣΟΚ για τα κομματικά δάνεια: «Άφησαν φέσι 1,6 δις μαζί με τη ΝΔ» – «Καλή συνέχεια στον σκοτεινό σας κατήφορο»
Βουλή: Ομόφωνη εισήγηση για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate
ΚΚΕ: Ο ελληνικός λαός χρυσοπληρώνει υπέρογκους εξοπλισμούς για τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς – Η «σταθερότητα» σημαίνει «πολεμική εμπλοκή, ανασφάλεια και ακρίβεια»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.