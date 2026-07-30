Τετ α τετ Μητσοτάκη – Δούκα στο Μαξίμου την Παρασκευή

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 10:00 θα συναντηθεί με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από τρεις μήνες είχαν διασταυρώσει τα πυρά τους με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου της Βασιλίσσης Όλγας, μετά την ανάπλασή της και την ενσωμάτωσή της στον ιστορικό και αρχαιολογικό πυρήνα της Αθήνας.

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