Φωτιά στην Κρήτη: Η στιγμή της διάσωσης τραυματισμένου πυροσβέστη στην Σητεία μέσα στη νύχτα (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς που έκαψε τη Σητεία την Τετάρτη, όταν διασώστες κλήθηκαν να εντοπίσουν και να μεταφέρουν τραυματισμένο πυροσβέστη που είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη.



Η κλήση για βοήθεια δόθηκε στις 02:30 τα ξημερώματα, με τους διασώστες να επιχειρούν μέσα σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, προκειμένου να προσεγγίσουν τον τραυματία.





Η ομάδα των Εθελοντών Διασωστών Έκτακτων Αναγκών Κρήτης δημοσίευσε φωτογραφίες από τη διάσωση ενώ σημείωσαν στην ανάρτησή τους: «Οι συνθήκες ήταν πρωτόγνωρες. Οι θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές που ξεπερνούσαν τα 100 χλμ./ώρα, τροφοδοτούσαν συνεχώς το πύρινο μέτωπο, με αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, φτάνοντας μέχρι και τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στον Αθερινόλακκο».

Φωτογραφίες από τη διάσωση

Διαβάστε επίσης:

Στο λιμάνι του Λαυρίου επιστρέφει το «Super Star» – Δεν μπόρεσε να δέσει σε Άνδρο και Τήνο λόγω των θυελλωδών ανέμων

Ο Μητσιάς άνοιξε την συναυλία του με τον «Γιάννη τον φονιά»: «Δεν φοβήθηκα ποτέ να πω τους δίσκους μου με τον Χατζιδάκι»

Ελεύθεροι ο δήμαρχος και οι άλλοι τρεις συλληθέντες για τη φωτιά στην Πάρο – Τι υποστήριξαν











