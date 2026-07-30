Απεγκλωβισμός με σκάφη από την παραλία της Πρέβελης (Video)

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Σκάφη του Λιμενικού απεγκλώβισαν 51 άτομα που είχαν εγκλωβιστεί στην παραλία της Πρέβελης στο Ρέθυμνο. Η φωτιά που κατακαίει στην περιοχή Ασώματος είχε αποκλείσει τους δρόμους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των σκαφών και τη μεταφορά των εγκλωβισμένων.

Στην επιχείρηση συμμετείχε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών σκαφών. Συνολικά απεγκλωβίστηκαν 51 άτομα, τα οποία επιβιβάστηκαν στο περιπολικό σκάφος και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Όλοι οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.

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