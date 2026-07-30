Μάνη: Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης οδήγησε ασθενοφόρο για να σπεύσει να βοηθήσει τραυματία – «Γιατρός πρότυπο», έγραψε ο Γεωργιάδης

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Τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης, Ανάργυρο Μαριόλη, εξήρε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά από περιστατικό στα Σπήλαια Διρού, όπου ο γιατρός ανέλαβε ο ίδιος την οδήγηση ασθενοφόρου προκειμένου να σπεύσει να βοηθήσει μια τραυματισμένη γυναίκα.

Ο Ανάργυρος Μαριόλης κάθισε στη θέση του οδηγού και έσπευσε στο σημείο όπου μια κοπέλα είχε τραυματιστεί μετά από πτώση στα σκαλοπάτια των Σπηλαίων Διρού, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πρόσωπο. Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Notospress, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της στην προσπάθειά της να σηκωθεί, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί προσπάθησαν να τη βοηθήσουν.

Μάλιστα, μια γιατρός που βρισκόταν τυχαία στον χώρο τής παρείχε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Λίγα λεπτά αργότερα, το όχημα έφτασε στο σημείο, με τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης να εμφανίζεται φορώντας τη λευκή ιατρική ποδιά και το στηθοσκόπιό του. Αφού εξέτασε την τραυματισμένη μαζί με τους συναδέλφους του, επέστρεψε στη θέση του οδηγού και ανέλαβε τη διακομιδή της στο Κέντρο Υγείας.

Το περιστατικό σχολιάστηκε θετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να αναδημοσιεύει την είδηση και να αναφέρεται με θερμά λόγια στον γιατρό.

«Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο!», έγραψε ο υπουργός Υγείας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Αν θυμάστε έχω πολλές φορές αναφερθεί ειδικά σε αυτόν τον ιατρό για τον οποίον το Πάσχα είχα κάνει και ειδικό βίντεο. Ιατρός πρότυπο! https://t.co/zEI7Hku0ty July 30, 2026

Ένας γιατρός με διεθνείς διακρίσεις και αφοσίωση στους ασθενείς

Ο Ανάργυρος Μαριόλης, με καταγωγή από τη Μάνη, εργάζεται ως οικογενειακός γιατρός και παθολόγος στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης, όπου κάθε χρόνο εξετάζονται 45.000 έως 50.000 περιστατικά, ενώ περίπου το 1,8% από αυτά χρειάζονται διακομιδή σε νοσοκομείο.

Ο ίδιος παρακολουθεί περίπου 2.000 ασθενείς και έχει λάβει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το βραβείο του καλύτερου οικογενειακού γιατρού στην Ευρώπη το 2019 και στον κόσμο το 2021.

Η μαρτυρία για το περιστατικό στα Σπήλαια Διρού

Ο σύζυγος της γιατρού που έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματισμένη κοπέλα στα Σπήλαια Διρού περιέγραψε σε ανάρτησή του στα social media το περιστατικό και τη στιγμή που διαπιστώθηκε ποιος βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του ασθενοφόρου.

«Τον γνωρίζετε αυτόν τον Άνθρωπο;

Περιμένοντας σήμερα στην αναμονή για το σπήλαιο του Διρού μια κοπέλα έπεσε στα σκαλοπάτια και χτύπησε στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά της να σηκωθεί λιποθύμησε και έπεσε κάτω ξανά.

Αμέσως έσπευσε η σύζυγος μου, η οποία είναι γιατρός, για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Μαζεύτηκε κόσμος γύρω από την κοπέλα για να δημιουργήσουν σκιά με πετσέτες και να της δίνουν νερό και κουράγιο.

Ένας κύριος από τους παρευρισκόμενους κάλεσε στο Κέντρο Υγείας Αρεόπολης Μάνης και το έδωσε στη σύζυγο μου για να μιλήσει στον συνάδελφό της. Την ενημέρωσε ότι σε 7 λεπτά ένα ασθενοφόρο θα βρίσκεται κοντά μας.

Όντως το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Παρατήρησα ότι ο οδηγός του ασθενοφόρου φορούσε λευκή ιατρική ποδιά και είχε στο λαιμό του στηθοσκόπιο.

Κατέβηκε μαζί με τους συναδέλφους του, έναν άντρα και μια γυναίκα και αμέσως την εξέτασαν με στηθοσκόπιο, πιεσόμετρο και οξύμετρο για να διαπιστώσουν ότι όλα είναι καλά εκείνη τη στιγμή, δεδομένων των συνθηκών.

Αμέσως μετά την έβαλαν στο ασθενοφόρο και ο κύριος με τη λευκή ποδιά ξαναμπήκε στη θέση του οδηγού και οδήγησε το ασθενοφόρο προς το κέντρο υγείας.

Στην εύλογη απορία όλων μας “ο γιατρός οδηγάει το ασθενοφόρο;” μας ήρθε η απάντηση:

“Ναι, είναι ο κ. Ανάργυρος Μαριόλης, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης Μάνης, ο οποίος έχει τιμηθεί το 2021 ως ο κορυφαίος οικογενειακός γιατρός στον κόσμο από τη WONCA. Επίσης είχε αναδειχθεί και ο καλύτερος οικογενειακός γιατρός της Ευρώπης το 2019. Κι έχει βραβευτεί και από την Ακαδημία Αθηνών………..”

Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η πραγματική αξία ενός ανθρώπου δεν φαίνεται από τα βραβεία του, αλλά από το γεγονός ότι, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται οπουδήποτε αλλού, ήταν εκεί. Μέσα στο ασθενοφόρο. Δίπλα στον ασθενή. Κάνοντας απλώς το καθήκον του, με ταπεινότητα.

Τελικά, οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι δεν χρειάζεται να αποδείξουν ποιοι είναι. Το δείχνουν με τις πράξεις τους.

Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Μαριόλη. Η Ελλάδα είναι υπερήφανη που έχει γιατρούς σαν εσάς.

Υ.Γ.: Δεν ξέρω αν η κοπέλα γνώριζε ποιος τη φρόντιζε εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα», έγραψε.

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