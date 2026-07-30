Επίθεση της ΕΛΑΣ σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ: Είναι δέσμιοι των τραπεζών, δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τα συμφέροντα τους 

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Νέα επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας εξαπολύει η ΕΛΑΣ, τονίζοντας ότι τα χρέη τους έχουν αγγίξει τα 1,16 δισ., με τη μερίδα του λέοντος να είναι σε τράπεζες.

«Τα χρέη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για το 2025 εκτοξεύτηκαν, φτάνοντας τα 1,16 δισ., με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αυτών να είναι προς τις τράπεζες. Τι σημαίνει αλήθεια αυτή η είδηση; Σημαίνει ότι οι τράπεζες αλλιώς λειτουργούν για τους ευάλωτους δανειολήπτες, με κατασχέσεις και πλειστηριασμούς και αλλιώς για οφειλές κομμάτων», τόνισε χαρακτηριστικά η Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Σημαίνει ότι τα κόμματα αυτά είναι δέσμια των τραπεζών. Για αυτό δεν θα έρθουν ποτέ σε ρήξη με τον σκληρό πυρήνα των συμφερόντων τους, με την επίσπευση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου ή με την επιστροφή μέρων των κερδών τους στην ελληνική κοινωνία, που επί μακρόν στήριξε την ανακεφαλαιοποίηση τους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ οι οφειλές της ΝΔ ανέρχονται σε 602,14 εκατ. ευρώ και του ΠΑΣΟΚ σε 565,14 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα η ΕΛΑΣ χαρακτήρισε τα δάνεια των δύο κομμάτων θαλασσοδάνεια. «Νέο άλμα σημείωσαν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 1,16 δισ., με το συντριπτικό μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες, την ώρα που υπόσχονται χρηστή διαχείριση των οικονομικών του κράτους, ενώ τολμούν να ασκούν κριτική και να αφήνουν υπόνοιες για τη χρηματοδότηση της ΕΛ.Α.Σ

Οι οφειλές της ΝΔ κατέγραψαν σε ετήσια βάση αύξηση 60,2 εκ. και πλέον ανέρχονται συνολικά σε 602,14 εκ. και του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν σε 565,14 εκ., αυξημένες κατά 60,7 εκ. έναντι του προηγούμενου έτους. Με τα χρέη της ΝΔ προς τις τράπεζες να αγγίζουν τα 593 εκ. και του ΠΑΣΟΚ τα 559,8 εκ., τα κόμματα αυτά δεν χρωστάνε απλώς, ανήκουν στις τράπεζες. Το «μαγαζί» του Κυριάκου Μητσοτάκη που κουνά το δάχτυλο για μη κοστολογημένα μέτρα και απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας εάν δεν είναι αυτός στο τιμόνι της χώρας, θα είχε βάλει λουκέτο λόγω χρεών και ελλειμμάτων. Ο διαχειριστής του «success story» για τα δικά μας παιδιά είναι… γυμνός. Οι ειρωνείες για “λεφτόδεντρα” του επιστρέφονται, αφού μάλλον σε αυτά υπολογίζει σε ό,τι αφορά τα του οίκου του. Η σύγκριση εσόδων – υποχρεώσεων και προβλέψεων δε στον ισολογισμό της ΝΔ αποδεικνύει ότι πρόκειται περί “θαλασσοδανείων“, που δεν θα αποπληρωθούν ποτέ, επιβεβαιώνοντας την κυνική παραδοχή του αντιπροέδρου της ΝΔ και υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Με περίσσια αλαζονείας και θράσους, την ώρα που για χιλιάδες πολίτες τα funds έχουν γίνει εφιάλτης απειλώντας τους με πλειστηριασμό του σπιτιού τους ο Γεωργιάδης δήλωνε ότι η ΝΔ θα εξακολουθήσει να παρασιτεί “στην υγειά των κορόιδων“. Γιατί καμία τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε κατάσχεση λογαριασμών και της καθόλου ευκαταφρόνητης κρατικής χρηματοδότησης της ΝΔ, ούτε απειλείται η περιουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν απειλούνταν ίσως έδειχνε άλλη ευαισθησία και ο εξωδικαστικός μηχανισμός να λειτουργούσε όντως προς όφελος των χρεωμένων νοικοκυριών.

Η κυβέρνηση του Μητσοτάκης ή χάος αποδεικνύει με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ότι αυτά τα δύο τελικά ταυτίζονται, συνοδευόμενα με διαφθορά, κατασπατάληση δημοσίων πόρων, εξυπηρέτηση ημετέρων εις βάρος της κοινωνίας, που απλώς πληρώνει το μάρμαρο».

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