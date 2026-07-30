Κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Σικελία – Τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενοι (Video)

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Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά ακόμη αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.
Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σα να είχε βομβαρδιστεί.
❗Intervento in corso a Pistunina, Messina, per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 30, 2026
Sul posto vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento. pic.twitter.com/xoFlozqYQB
«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
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