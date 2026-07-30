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30.07.2026 22:48

Κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Σικελία – Τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενοι (Video)

30.07.2026 22:48
sikelia

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Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά ακόμη αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σα να είχε βομβαρδιστεί.

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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