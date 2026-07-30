Κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Σικελία – Τρεις τραυματίες και επτά αγνοούμενοι (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά ακόμη αγνοούνται μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στη Μεσίνα της Σικελίας, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Το κτίριο στη συνοικία Πιστουνίνα στέγαζε καταστήματα και διαμερίσματα. Οι εικόνες που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα έδειχναν ένα κατεστραμμένο κτίριο που έμοιαζε σα να είχε βομβαρδιστεί.

❗Intervento in corso a Pistunina, Messina, per il crollo parziale di una struttura che ospita attività commerciali e abitazioni.



Sul posto vigili del fuoco con USAR, cinofili, droni e unità speleo alpino fluviali, per operazioni ricerca dispersi coinvolti nel cedimento. pic.twitter.com/xoFlozqYQB — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) July 30, 2026

«Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια», ανέφερε ο δήμαρχος Φεντερίκο Μπαζίλε, συμπληρώνοντας πως ένας από τους τρεις τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στη Θέουτα – Η ισπανική κυβέρνηση στέλνει τον στρατό, τουλάχιστον ένας νεκρός κατά τη μαζική απόβαση (Video)

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν αεροπορική βάση στην Ιορδανία και κατέστρεψαν τρία αμερικανικά F-35 – Διαψεύδει η CENTCOM

Προειδοποίηση Αραγτσί στην Κύπρο για τη χρήση των βάσεών της για αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν











